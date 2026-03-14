Kadhai mai khana chahiye ya nahi: हम बचपन से कई ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं जिनके पीछे का सच हमें पता ही नहीं होता है। ये बातें घर के बुजुर्ग ने हमसे कहीं होती हैं और हम उस समय आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते थे। बाद में पता चलता था कि वो सिर्फ मिथ था, जिससे हमें डराया जाता था। लेकिन उन बातों के पीछे वजह तो कुछ और ही होती थी।

गांव-देहात में अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कुंवारे लोगों को कड़ाही में खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से उनके शादी में बहुत तेज बारिश होती है। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सच में कड़ाही में खाना खाने से शादी में बारिश होती है? आज भी लोग ऐसा करने से कतराते हैं। आइए जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई।

कड़ाही वाली कहावत की सच्चाई

जो लोग कड़ाही में भोजन (Kadhai mein khane se kya hota hai) करते हैं उनकी शादी में मूसलाधार बारीश होगी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले लोगों के पास लोहे की कड़ाही होती थी। आज की तरह नॉन स्टीक कड़ाही नहीं होती थी।

आइए जानें इसके पीछे की वजह

पहले लोहे की कड़ाही को साफ करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय लिक्विड सोप या स्ट्रांग साबुन नहीं होते थे। ऐसे में उमें हाईजीन मेंटेन करना (kadhai mein khana khane ke nuksan)और बार-बार साफ करना मुश्किल होता था। जूठी और संकरी चीजों से भी लोग बहुत ज्यादा परहेज करते था। इसलिए कड़ाही में खाना खाने से मना किया जाता था।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।