How to remove color from garment: कई बार कपड़े धोते समय जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसे कपड़ों को साथ में डाल देते हैं जिनमें से रंग जाता हो। कच्चे रंग वाले कपड़े धोते समय रंग छोड़ते हैं। उनके साथ अगर सफेद या हल्के रंग के कपड़े हो तो उनके ऊपर भी रंग चढ़ जाता है। स्कूल की यूनीफॉर्म हो या ऑफिस वाली शर्ट। इनके ऊपर जरा सा भी दूसरे रंग का कलर चढ़ जाए तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े में लग जाए तो क्या करें? ऐसे में आप कलर उतारने के लिए यहां बताए तरीके अपना सकते हैं।

ब्लीच के घोल में भिगोएं

अगर एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पर चढ़ गया है तो सबसे पहले यह चैक करें कि उसका फैब्रिक कैसा है। अगर उसके ऊपर ब्लीच किया जा सकता है तो आप इसके जरिए कपड़े से दूसरे कपड़े का रंग उतार सकते हैं। इसके लिए जिस कपड़े पर रंग चढ़ गया है उसे ब्लीच के घोल में भिगोएं। फिर डियर्जेंट से साफ करके पानी से धो लें।

नमक और सिरके से हटाएं रंग

कपड़े से रंग हटाने के लिए आप एक बाल्टी गर्म पानी लें। उसमें नमक और सिरका मिलाएं। तैयार तैयार में कपड़े को भिगो दें। कुछ घंटों के बाद कपड़े को साधारण डिटर्जेंट और पानी से साफ कर लें।

टूथपेस्ट को ब्रश पर रखकर रगड़े

रोजाना इस्तेमाल होने वाले सफेद टूथपेस्ट से भी आप दाग को हल्का कर सकते हैं। इसके लिए टूथपेस्ट को कपड़ों के दाग पर लगाएं। ब्रश की मदद से धीरे-धीरे रगड़ें। फिर साधारण पानी से धो लें और कपड़ों को निचोड़कर सूखो लें।