पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर घर में नौ कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें श्रद्धा के साथ भोजन कराया जाता है और फिर उपहार देकर विदा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रसाद के रूप में विशेष व्यंजन परोसे जाते हैं।

कन्या पूजन के लिए आमतौर पर हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने बनाए जाते हैं। पहले इन व्यंजनों को माता रानी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद कन्याओं को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। अगर आप भी घर पर कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां दी गई आसान रेसिपी की मदद से कम समय में स्वादिष्ट प्रसाद तैयार कर सकते हैं।

कन्या पूजन का प्रसाद: हलवा रेसिपी (Kanya Pujan Halwa Recipe)

कन्या पूजन के अवसर पर आटे या सूजी का हलवा भी माता को चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

सामग्री 1 कप आटा/सूजी (जरूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं) 3-4 चम्मच घी 1 कप चीनी या गुड़ 3 कप पानी आधा चम्मच इलायची पाउडर 2-3 चम्मच कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश

हलवा बनाने की विधि (Kanya Pujan Atta Halwa Recipe)

एक कड़ाही में घी डालकर गरम कर लें। इसमें सूजी या आटा डालकर मध्यम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें।

अलग बर्तन में चीनी/गुड़ और पानी डालकर उबाल लें, ताकि पूरी तरह घुल जाए। इसमें इलायची पाउडर डालें। अब इस पानी को भुनी हुई सूजी या आटे में धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें।

इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अब ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डाल दें। अब इस हलवे को आप माता को चढ़ाने के बाद कन्याओं को सर्व कर सकते हैं।

कन्या पूजन प्रसाद: काले चने की रेसिपी | Kanya Pujan Chana Recipe

सामग्री

1 कप काले चने (रातभर भिगोए हुए)

1-2 चम्मच सरसों का तेल

आधा चम्मच जीरा

एक चुटकी हींग

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

चुटकी भर हल्दी पाउडर

आधा चम्मच धनिया पाउडर

नमक स्वादानुसार

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

बनाने की विधि | How to Make Kanya Pujan Chana Recipe

भिगोए हुए चने को कुकर में नरम होने तक उबाल लें। अब गैस पर कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें। इसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लगा लें। इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च डालकर भुन लें। इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालें और उबले हुए चने डालकर अच्छे से मिक्स करें।

5 मिनट तक मध्यम आंच पर हल्का फ्राई करें। इससे मसाले अच्छी तरह चनों में मिल जाते हैं। अंत में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर माता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं और फिर कन्याओं को खिला सकते हैं।

कन्या पूजन प्रसाद: चावल की खीर रेसिपी | Kanya Pujan Kheer Recipe

सामग्री आधा कप चावल (धोकर भिगोए हुए) 1 लीटर दूध आधा कप चीनी आधा चम्मच इलायची पाउडर 2-3 चम्मच काजू, बादाम, किशमिश

प्रसाद के लिए खीर बनाने की विधि | Kheer Recipe For Kanya Pujan

चावल को धोकर 20-30 मिनट के लिए पाने में भिगो दें। अब चावल को कुकर में थोड़ा पानी डालकर नरम होने तक पका लें।

एक कड़ाही में धीमी आंच पर थोड़ा गाढ़ा होने तक दूध उबाल लें। जब चावल पक जाएं, तो उन्हें हल्का मैश कर उबलते हुए दूध में डाल दें। इसे धीमी आंच पर पकाएं।

अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर मिक्स कर लें और 5 मिनट तक पकाएं। अब इसे प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं।

हलवा, खीर और चना को पूरी के साथ सबसे पहले मां दुर्गा को भोग लगाएं और फिर कन्या पूजन के लिए आई छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में वितरण करें।

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