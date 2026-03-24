पूरे देश में चैत्र नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी और नवमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है। इस दिन लोग घर पर छोटी-छोटी नौ कन्याओं का बुलाकर उनका पूजन करते हैं, इन्हें मां दुर्गा का रूप मानकर आदरपूर्वक सम्मान दिया जाता है।

कन्या पूजन के दौरान घर आने वाली कन्याओं को काले चने, हलवा और विशेष प्रसाद देकर उनका स्वागत किया जाता है। साथ ही उन्हें छोटे-छोटे उपहार और तोहफे भी दिए जाते हैं। बच्चों को गिफ्ट काफी पसंद होते हैं, ऐसे में कन्या पूजन में मिले गिफ्ट पाकर बच्चे काफी खुश होते हैं। यदि आप भी इस नवरात्रि पर कन्या पूजन का आयोजन कर रहे हैं और उपहार को लेकर थोड़ा उलझन में हैं, तो यहां से गिफ्ट आइडिया ले सकते हैं।

1- पर्स और छोटा हैंडबैग

कन्या पूजन के दौरान घर आई छोटी कन्याओं को आप छोटा पर्स या हैंडबैग उपहार में दे सकते हैं। आजकल मार्केट में एक से बढ़कर एक ट्रेंडी और रंग-बिरंगे पर्स उपलब्ध हैं। यह न केवल उनका मन पसंद होगा, बल्कि उन्हें अपने छोटे-छोटे सामान रखने में भी काम आएगा।

2- फैशन के आइटम

घर आई छोटी कन्याओं को आप फैशन और एसेसरी आइटम्स उपहार में देकर उन्हें खास महसूस करवा सकते हैं। छोटे-छोटे बालों के लिए क्लिप्स, हेयर बैंड्स और ट्रेंडी एक्सेसरीज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा उन्हें रिस्टबैंड, चूडियां और सॉफ्ट सैंडल जैसे उपहार भी दे सकते हैं।

3- स्टेशनरी आइटम

कन्या पूजन के पावन अवसर पर घर आई छोटी कन्याओं को कलर बॉक्स उपहार में देना एक सुंदर और उपयोगी आइडिया है। यह बच्चों के ड्राइंग और पढ़ने के काम आएगा। बच्चों को हमेशा स्टेशनरी और रंग-बिरंगी चीजें पसंद आती हैं। उन्हें आप पेंट्स, क्रेयॉन्स, रंगीन पेंसिल्स और मार्कर्स से भरा एक प्यारा कलर बॉक्स उपहार में दे सकते हैं।

4- चॉकलेट और टॉफी

बच्चों को चॉकलेट और टॉफी खूब पसंद होते हैं। इस दिन आप कन्याओं और बटुक भैरव को चॉकलेट या टॉफी का खूबसूरत पैक उपहार में देकर विदा कर सकते हैं। बच्चों को छोटे-छोटे रंग-बिरंगे पैक, मिल्क चॉकलेट्स, ड्राय फ्रूट चॉकलेट्स या उनके पसंदीदा टॉफी आइटम्स दे सकते हैं।

5- क्रिएटिव और DIY आइटम्स

कन्या पूजन के मौके पर आप बच्चों को क्रिएटिव और DIY आइटम्स भी उपहार के रूप में दे सकते हैं। इसमें आप मोती ज्वैलरी, स्टिकर सेट्स या छोटे-छोटे क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बच्चों को उपहार में दे सकते हैं। इसके अलावा रंगीन पेपर से बना क्राफ्ट आइटम भी बच्चों को दिया जा सकता है, यह सारी चीजें उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज में काम आएंगी।

6- किताबें

कन्या पूजन के दौरान 13-14 साल की कन्याओं को कहानी वाली किताबें, बाल साहित्य, कलरिंग बुक्स और ड्राइंग पैड्स जैसे उपहार दे सकते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि उनके ज्ञान और सीखने की रुचि भी बढ़ती है। बच्चों को रोचक कहानी काफी पसंद आती है ऐसे में उन्हें बाल साहित्य की किताबें उपहार में दे सकते हैं।

7- खिलौने

बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज खिलने होते हैं। कन्या पूजन के पावन अवसर पर बच्चों को खिलौने और गेम्स भी उपहार में दे सकते हैं। बच्चों को डॉल्स, टेडी बियर, पजल्स और बोर्ड गेम्स उपहार में दे सकते हैं।

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