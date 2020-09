Kangana Ranaut Office: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों चर्चा में हैं। मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद शिवसेना के तमाम नेता एक्ट्रेस पर हमलावर हैं। खासकर संजय राउत ने कंगना पर तीखी टिप्पणी की है। इसी बीच एक दिन पहले विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कंगना को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी है। वहीं एक दिन पूर्व कंगना के पाली हिल स्थित ऑफिस में बीएमसी अधिकारी कथित अवैध निर्माण की जांच के लिए भी पहुंचे थे।

खुद कंगना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘ये मुंबई में मणिकर्णिका फ़िल्म्स का ऑफ़िस है, जिसे मैंने पंद्रह साल मेहनत करके कमाया है। मेरा ज़िंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फ़िल्म निर्माता बनूँ मेरा अपना खुद का ऑफ़िस हो। मगर लगता है इस सपने के टूटने का वक़्त आ गया है। वहाँ अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं।’

आपको बता दें कि मुंबई के पाली हिल्स इलाके में इसी साल मई में कंगना रनौत का नया ऑफिस बनकर तैयार हुआ है, जो मणिकर्णिका फिल्म्स के नाम से जाना जाता है। यही कंगना के प्रोडक्शन हाउस का नाम भी है, जिसकी नींव इसी साल जनवरी में रखी गई थी। कंगना का नया दफ्तर किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। बकौल कंगना उन्होंने इस ऑफिस का सपना लंबे वक्त से देखा था और इसके लिए बहुत मेहनत की।

क्या खास है कंगना के ऑफिस में : कंगना रनौत के दफ्तर कम स्टूडियो को सेलिब्रिटी डिजाइनर शबनम गुप्ता ने डिजाइन किया है। यह ऑफिस इको फ्रेंडली और पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त है। ऑफिस को मॉडर्न और रेट्रो दोनों टच दिया गया है। बकौल कंगना उन्होंने एक ऐसे जगह का सपना देखा था जो 1920 के दशक जैसा हो। जिसमें बहुत कुछ हाथ से किया गया हो, सिले हुए कपड़े हों और इंटीरियर्स में रेशम का इस्तेमाल हो। नए ऑफिस के रूप में उनका ये सपना साकार हुआ।

