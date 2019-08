600 की साड़ी में भी कंगना रनौत लगी स्टनिंग, बहन ने किया ट्वीट

Kangana Ranaut: कंगना रनौत का एयरपोर्ट फैशन हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। चाहे एथनिक हो या कन्टेम्पररी, मणिकर्णिका अभिनेत्री हमें हर बार प्रभावित करती हैं। कंगना अक्सरस साड़ी पहने एयरपोर्ट लुक में नजर आती हैं। अभिनेता ने साड़ी को एक प्रधान हवाई अड्डे के रूप में बनाया है, लेकिन हाल ही में उनकी आउटिंग ने एक संदेश भी भेजा। कंगना ने कोलकाता से एक सूती साड़ी लिया जिसे उसकी बहन रंगोली चंदेल ने साझा किया, जिसकी कीमत केवल 600 रुपये थी। कंगना ने साड़ी के साथ गिवेंची का ब्लेज़र और प्रादा के बैग के साथ लिया।

हमेशा की तरह, कंगना लुक को ओवरसाइज़्ड शेड्स और बालों को एक बन में बांधे हुई थीं। ट्विटर पर फोटो को शेयर करते हुए, रनौत की बहन ने लिखा, “आज जयपुर जाने के दौरान कंगना ने कोलकाता से चुनी गई 600 साड़ी पहनी हैं, उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि इस राशि में इतनी अच्छी जैविक कपास मिल सकती है और यह देखना दिल तोड़ने वाला है हमारे लोग कितनी मेहनत करते हैं और वे कितना कम कमाते हैं.. इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड इससे दूर हों, हमारा समर्थन करें।

On her way to Jaipur today Kangana is wearing Rs 600 sari she picked from Kolkata, she was shocked to know one can get such good organic cotton in this amount and it is heart breaking to see how hard our people work and how little they earn…..(contd) pic.twitter.com/EMPJJ4hzzU

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) August 18, 2019