क्या आपने कभी ककोड़ा खाया है? इसे कंटोला, खेखसा, जंगली करेला के नाम से भी लोग जानते हैं। इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है और इसे मसाले डालकर सूखी सब्जी के रूप में खूब बनाया जाता है। गांव में यह खूब पकाया जाता है और पसंद किया जाता है।

आप ककोड़ा को सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि कई पोषक तत्वों की वजह से भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप भी ककोड़ा खाना पसंद करते हैं या इसे पहली बार बनाने वाले हैं, तो जानिए इसे खाने के संभावित फायदे और घर पर मसालेदार ककोड़े की सब्जी बनाने का आसान तरीका।

मसालेदार ककोड़ा की आसान सब्जी

बनाने के लिए जरूरी चीजें

250-300 ग्राम ककोड़ा

1-2 चम्मच तेल

1/2 चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

1/2 चम्मच हल्दी

1/2-1 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच लाल मिर्च

स्वादानुसार नमक

1/2 चम्मच अमचूर पाउडर

थोड़ा सा गरम मसाला

1-2 हरी मिर्च

बारीक कटा हरा धनिया

अब नोट करें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले ककोड़े को अच्छी तरह धोकर साफ करें और पतले टुकड़ों में काट लें। इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा और हींग डालें। फिर हरी मिर्च डाल दें। अब कटे हुए ककोड़े डालकर हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। फिर कड़ाही को ढककर मध्यम से धीमी आंच पर पकाएं।

बीच-बीच में चलाते रहें ताकि सब्जी नीचे न लगे। जब ककोड़ा नरम होने लगे तो ढक्कन हटाकर थोड़ी देर भूनें। ऐसा करने से अतिरिक्त नमी निकल जाती है। जब सब्जी अच्छी तरह पक जाए तो आखिर में अमचूर और थोड़ा गरम मसाला डालकर मिलाएं। फिर ऊपर से हरा धनिया डालें और गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व करें।

ककोड़ा खाने के संभावित फायदे

ककोड़ा में पानी के साथ कुछ विटामिन, मिनरल और दूसरे पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। जो पाचन तंत्र के लिए जरूरी होता है।

इसे आफ कम कैलोरी वाली सब्जी के तौर पर शामिल कर सकते हैं। डाइट में सब्जियों की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कैलोरी कंट्रोल रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा तेल में तलकर न बनाएं। इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई पौधों से मिलने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। इसलिए मौसम में मिलने पर इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।