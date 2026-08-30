Kajri Teej 2026: हिंदू धर्म में कजरी तीज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह 31 अगस्त को मनाई जा रही है। इसे बूढ़ा तीज, बड़ी तीज, निमाड़ी तीज, कजली तीज और सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है।

सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। महिलाएं और लड़कियां हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं और ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर श्रृंगार करती हैं। इसके साथ ही घर में तरह-तरह की डिश बनाई जाती हैं जिसे सभी लोग मिलकर खाते हैं।

राजस्थान में तीज के मौके पर लगभग हर घर में सत्तू बनाया जाता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। परंपराओं के अनुसार अलग-अलग तरह के सत्तू इस दिन तैयार किए जाते हैं। जैसे चने का सत्तू, जौ का सत्तू, गेहूं का सत्तू, मैदे का सत्तू और चावल का सत्तू। अगर आप भी कजरी तीज पर सत्तू बनाना चाहती हैं, तो यहां दी गई गेहूं और चने के सत्तू की रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं।

सामग्री

गेहूं
चना दाल
गौंद
घी
पिसी हुई चीनी
बादाम
पिस्ता
चांदी का वर्क

बनाने की विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं और चने की दाल को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब कड़ाही को गर्म करें और इसमें गेहूं को धीमी आंच पर भून लें। जब यह भुन जाए तो इसे बाउल में निकाल लें। अब कड़ाही में चने की दाल को डालें और इसे भी भून लें। जब यह भुन जाए तो इसे भी निकाल लें। अब मिक्सर में भुने हुए गेहूं और चने की दाल को दानेदार पीस लें। इसे ज्यादा बारीक न पीसें क्योंकि यह खाने पर मुंह में चिपक सकता है।

गैस पर एक पैन रखें और उसमें घी डालकर गर्म करें। इसमें गौंद डालें और इसे भून लें। अब गेहूं के सत्तू में पिसी हुई चीनी और गौंद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऊपर से इसमें जरूरत के अनुसार पिघला हुआ घी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस मिश्रण को सत्तू का आकार दें। इस तरह सभी सत्तू के लड्डू बनाकर तैयार कर लें। इन्हें गार्निश करने के लिए चांदी का वर्क, बादाम और पिस्ता लगाएं।

अब भूने हुए चने दाल के पाउडर में पिसी हुई चीनी, गौंद और घी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें जरूरत के अनुसार घी डालकर मिश्रण से सत्तू तैयार करें। इन्हें भी चांदी का वर्क, बादाम और पिस्ता डालकर गार्निश करें।

Also Read