Kajri Teej Mehndi Designs: कजरी तीज सुहागिन महिलाओं का बहुत खास त्योहार है। भगवान शिव और पार्वती को समर्पित यह पर्व इस बार 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस खास अवसर पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और हाथों पर खूबसूरत मेहंदी भी रचाती हैं।

अगर आप कजरी तीज पर हाथों के लिए खूबसूरत मेहंदी देख रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन को रख सकती हैं। कम समय में इन डिजाइन को रखकर हाथों की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है।

मोर डिजाइन वाली मेहंदी

महिलाएं हाथों पर मोर डिजाइन वाली मेहंदी को कजरी तीज के अवसर पर रख सकती हैं। इस तरह का डिजाइन कम समय में आसानी रखा जा सकता है। अगर आपको हाथ भरे हुए चाहिए तो इस डिजाइन को रखा जा सकता है। कमल के फूल और मोर वाला यह मेहंदी डिजाइन हाथों को आकर्षक दिखा सकते हैं।

ब्राइडल डिजाइन मेहंदी

अगर आप शादी के बाद पहली बार कजरी तीज मना रही हैं, तो ब्राइडल डिजाइन वाली मेहंदी डिजाइन को हाथों में लगा सकती हैं। पूरे हाथों को कोहनी तक बेल-बूटे से सजाया जा सकता है। फूल, पत्तियों और बेलबूटे वाले ये डिजाइन हाथों की खूबसूरती बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

फुल हैंड मेहंदी डिजाइन

आजकल कई लोगों को ऐसे डिजाइन की तलाश रहती है, जो हाथों को भरा दिखाने के साथ-साथ थोड़ा अलग लुक भी दें। ऐसे में इस तरह की डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। साड़ी और चूड़ियों के साथ हाथों पर इस तरह की भरी-भरी डिजाइन वाली मेहंदी बहुत ही सुंदर लग सकती है।

फ्लोरल डिजाइन मेहंदी

आसान और कम समय में हाथों पर रचने वाला डिजाइन खोच रहे हैं, तो इस डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। बड़ा कमल का फूल और आधे हाथ पर छोटे-छोटे फूलों के डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। इस डिजाइन को आप खुद भी लगा सकती हैं।

पीछे और आगे हाथों के लिए मेहंदी डिजाइन देख रही हैं, तो यहां दी गई तस्वीर से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। अगर आपको पूरे हाथों पर मेहंदी नहीं रखनी है, तो हथेली वाले इस डिजाइन को आसानी से रख सकती हैं। मोर, फूल और बेलों से सजे इस मेहंदी डिजाइन मम्मी, ननद, भाभी, चाची सभी पर अच्छी लगेगी।

हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए रात के समय इस तरह का डिजाइन आसानी से रखा जा सकता है। इससे हाथ भरे-हुए दिखते हैं और पूरा लुक बहुत शानदार नजर आता है। इस तरह का डिजाइन रखने पर हर कोई आपकी तारीफ कर सकता है।

शादीशुदा महिलाओं के हाथों पर इस तरह का डिजाइन अच्छा लग सकता है। लहंगे या हैवी वर्क साड़ी के साथ कजरी तीज पर इस तरह का डिजाइन आकर्षक लुक दे सकता है। इस तरह का डिजाइन आप हाथ के आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी रख सकती हैं।