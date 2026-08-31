सनातन धर्म में कजरी तीज के पर्व का बेहद ही खास महत्व है। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए कजरी तीज का त्योहार विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं स्नान करके पूजा का संकल्प लेती हैं। साथ ही कई महिलाएं व्रत भी रखती हैं और माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा में सुहाग की वस्तुएं, फल, मिठाई और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट समर्पण को तीज पर्व से जोड़ा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं।

इस मौके पर सुबह उठते ही लोग अपनों को तीज के खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शायरी भेजकर शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी कजरी तीज की शुभकामनाएं भेजना चाहती हैं तो यहां से खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शायरी का आइडिया ले सकती हैं।

कजरी तीज पर शुभकामनाएं मैसेज

1- कजरी तीज के पावन पर्व पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

2- तीज का त्योहार लाए खुशियों की बहार, हर दिन हो प्यार और विश्वास से भरपूर। आपको और आपके परिवार को कजरी तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

3- झूले की पेंग, मेहंदी की खुशबू और सावन की फुहार—कजरी तीज का त्योहार आपके जीवन में लेकर आए खुशियों की बहार। कजरी तीज 2026 की हार्दिक बधाई।

4- सावन की रिमझिम फुहार और तीज के गीतों की मधुर तान, आपके जीवन में हमेशा बनी रहे खुशियों की मुस्कान। कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

5- कजरी तीज के शुभ अवसर पर मां पार्वती से यही प्रार्थना है कि आपके सुहाग की लंबी उम्र हो और परिवार में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे। हार्दिक शुभकामनाएं।

कजरी तीज पर बेस्ट शुभकामनाएं शायरी

1- सावन की फुहार हो, मेहंदी का रंग हो,

हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर उमंग हो।

शिव-पार्वती की कृपा से सजे जीवन का हर पल,

कजरी तीज का त्योहार खुशियों से हो मंगलमय कल

पूरे परिवार को कजरी तीज की शुभकामनाएं।

2- सावन की बूंदें खुशियों का पैगाम लाएं,

मेहंदी के रंग जीवन में प्यार सजाएं।

शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले हर बार,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार।

कजरी तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

3- चूड़ी की खनक, पायल की झंकार,

सावन की रिमझिम और तीज का त्योहार।

प्रेम से महक उठे जीवन का हर पल,

कजरी तीज की शुभकामनाएं बार-बार।

पूरे परिवार को कजरी तीज की शुभकामनाएं।

4- नन्हीं-सी बिंदिया, हाथों में मेहंदी का रंग,

सावन के झूले और सखियों के संग।

कजरी तीज लाए खुशियों की सौगात,

बनी रहे अपनों का यूं ही प्यार भरा साथ।

कजरी तीज पर आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं।

5- न रूठे कभी किस्मत, न कम हो प्यार,

हर दिन खुशियों से भरा रहे संसार।

मां पार्वती और शिव का आशीर्वाद मिले,

जीवन में हर कदम पर खुशियां मिलें।

कजरी तीज की शुभकामनाएं।

कजरी तीज पर खूबसूरत शुभकामनाएं कोट्स

1- सावन आया खुशियां लेकर, तीज आई उमंग जगाने, हर आंगन में प्रेम खिले और हर चेहरा मुस्कराने लगे। कजरी तीज 2026 की शुभकामनाएं।

2- कजरी तीज सिर्फ सावन का त्योहार नहीं, यह प्रेम, आस्था और रिश्तों की खूबसूरती का उत्सव है। पूरे परिवार को कजरी तीज की शुभकामनाएं।

3- कजरी तीज हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि उन यादों का नाम हैं जो पीढ़ियों तक दिल में जिंदा रहती हैं। सहपरिवार कजरी तीज की शुभकामनाएं।

4- शिव-पार्वती के प्रेम से मिले रिश्तों में विश्वास, सावन से मिले मन को उल्लास और कजरी तीज से मिले जीवन को खुशियों का आशीर्वाद। कजरी तीज की शुभकामनाएं।

5- कजरी तीज पर बस इतनी सी दुआ है, हर सुहागिन के जीवन में प्रेम, सम्मान और खुशियों की बहार बनी रहे। आपको और आपके जीवनसाथी को कजरी तीज की शुभकामनाएं।

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