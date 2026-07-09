उत्तराखंड सिर्फ अपने खूबसूरत पहाड़ों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए नहीं, बल्कि खान-पान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक है काफुली, जो अपने लाजवाब स्वाद, बनाने के तरीके, खुशबू और पोषण के लिए जानी जाती है। पारंपरिक रूप से काफुली पहाड़ी पालक से बनाई जाती है। हालांकि, मैदानी इलाकों में मिलने वाली पालक से भी इसे बनाया जा सकता है। पारंपरिक रूप से इसे लोहे की कड़ाही में पकाया जाता है।

काफी लोग ऐसे हैं जो मुंह का स्वाद बदलने के लिए या वीकेंड पर कई नई डिश बनाना पसंद करते हैं। अगर आपको भी किसी नए जायके की तलाश है तो यह पहाड़ी डिश बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें डाली जाने वाली सामग्री के बारे में और बनाने की आसान विधि।

काफुली बनाने के लिए सामग्री

300 ग्राम पालक

150 ग्राम मेथी

100 ग्राम सरसों का साग (वैकल्पिक)

2-3 हरी मिर्च

5-6 लहसुन की कलियां

1 इंच अदरक का टुकड़ा

आधा कप दही (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

2 बड़े चम्मच चावल का आटा (गेहूं का भी ले सकते हैं)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल या घी

1 छोटा चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

एक चुटकी हल्की पाउडर

नमक स्वादानुसार

पानी जरूरत के अनुसार

पहाड़ी स्टाइल में काफुली बनाने की आसान विधि

सबसे पहले पालक, मेथी और सरसों के साग को अच्छी तरह धोकर मोटा-मोटा काट लें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में थोड़ा पानी डालकर सभी हरी पत्तियों, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को 6-8 मिनट तक उबाल लें।

मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में पीसकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें। अब एक कटोरी में चावल के आटे को थोड़ा पानी मिलाकर बिना गुठली का घोल बना लें। अब कड़ाही में सरसों का तेल या घी गर्म करें। इसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लगाएं।

तड़का लगाने के बाद तैयार हरे पत्तों का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। अब इसमें हल्दी, नमक और चावल के आटे का घोल डाल दें। लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पका लें।

अंत में फेंटा हुआ दही डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर लगातार पकाते रहें। दही डालने के बाद तेज आंच न रखें, वरना दही फट सकता है। जब काफुली गाढ़ी और मलाईदार हो जाए, तब गैस बंद कर दें। अब आप गरमागरम काफुली को चावल या रोटी के साथ परोस सकते हैं। ऊपर से थोड़ा घी भी डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं।

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