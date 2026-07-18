Fashion Tips: काफ्तान कुर्ती ढीले-ढाले फिट, यूनिक पैटर्न और एलिगेंट लुक की वजह से महिलाओं को काफी पसंद आती हैं। यह पहनने में जितनी आरामदायक होती हैं, उतनी ही स्टाइलिश भी नजर आती है। यही वजह है कि इसे कैजुअल से लेकर ऑफिस, फैमिली फंक्शन या गेट-टूगेदर के लिए अलग-अलग मौकों पर पहना जा सकता है। बाजार में काफ्तान कुर्तियां प्रिंटेड, एम्बॉयडरी, कॉटन, रेयॉन और सिल्क जैसे फैब्रिक और डिजाइन्स में मिल जाती हैं। आप अपनी पसंद, मौसम और मौके के अनुसार इनमें से कोई भी डिजाइन चुन सकती हैं।

अगर आप अपने वॉडरोब में ऐसा आउटफिट शामिल करना चाहती हैं, जो स्टाइलिश होने साथ-साथ आरामदायक भी हो, तो काफ्तान कुर्ती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आइए जानते हैं इसके कुछ खूबसूरत डिजाइन और स्टाइल करने के तरीकों के बारे में।

काफ्तान शॉर्ट कुर्ती

अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक पसंद करती हैं, तो काफ्तान शॉर्ट कुर्ती स्टाइल कर सकती हैं। इसे जींस, ट्राउजर, प्लाजो या स्कर्ट के साथ पेयर किया जा सकता है। कॉलेज, ऑफिस या कैजुअल आउटिंग के लिए शॉर्ट कुर्ती आरामदायक और स्टाइलिश लगती है। इसके साथ स्नीकर्स या फ्लैट्स पहनकर लुक को ट्रेंडी बनाया जा सकता है।

प्रिंटेड काफ्तान कुर्ती

प्रिंटेड काफ्तान कुर्ती रोजाना पहनने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। कॉटन और रेयॉन फैब्रिक में मिलने वाली ये कुर्तियां मानसून और गर्मी के मौसम में आरामदायक रहती हैं। इसे आप स्ट्रेट पैंट, जींस और लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं।

एम्ब्रायडरी काफ्तान कुर्ती

अगर आप किसी त्योहार, पूजा या फैमिली फंक्शन के लिए तैयार हो रही हैं, तो एम्ब्रायडरी काफ्तान कुर्ती चुन सकती हैं। गले, बॉर्डर और स्लीव्स पर कढ़ाई वाली कुर्ती डिजाइन एक खास लुक देती है। इसके साथ प्लाजो और चूड़ीदार पहन सकती हैं। साथ ही झुमके, कंगन और हील्स के साथ अपना लुक पूरा कर सकती हैं।

को-ऑर्ड काफ्तान सेट

आजकल को-ऑर्ड काफ्तान सेट काफी ट्रेंड में है। इसके साथ मैचिंग पैंट या प्लाजो मिलता है, जिसमें अलग से मैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफिस, ट्रैवल और ब्रंच के लिए इस तरह के आउटफिट स्टाइलिश ऑप्शन हो सकती हैं। मिनिमल ज्वेलरी और स्लिंग बैग के साथ लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।

शर्ट स्टाइल काफ्तान कुर्ती

अगर आपको क्लासी और मॉडर्न लुक चाहिए, तो शर्ट स्टाइल काफ्तान कुर्ती स्टाइल कर सकती हैं। कॉलर और फ्रंट बटन वाली यह कुर्ती फॉर्मल और कैजुअल दोनों मौकों पर पहनी जा सकती है। इसे स्ट्रेट ट्राउजर और डेनिम जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

स्टाइल करने के अलग-अलग तरीके

काफ्तान कुर्ती को आप अलग-अलग मौकों पर कई तरह से स्टाइल कर सकती हैं। कैजुअल लुक के लिए इसे जींस, लेगिंग्स या स्ट्रेट फिट पैंट के साथ पहनें। अगर ऑफिस लुक क्रिएट कर रही हैं, तो पैंट, घड़ी और मिनिमल ज्वेलरी के साथ स्टाइल करें। किसी त्योहार या फैमिली फंक्शन में एम्ब्रॉयडरी काफ्तान कुर्ती के साथ प्लाजो, झुमके और ब्लॉक हील्स पहन सकती हैं। वहीं, फ्यूजन लुक के लिए कमर पर पतली बेल्ट लगाकर इसे नया लुक दे सकती हैं। इसके अलावा स्लिंग बैग, पोटली बैग, ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी और कोल्हापुरी चप्पल या हील्स के साथ लुक को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है।