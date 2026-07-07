बाजार में हरे-हरे और ताजे दिखने वाले खीरे देखकर लोग उन्हें खरीदकर घर ले आते हैं। कई बार घर आकर जब खीरे को काटते हैं, तो उसका स्वाद इतना कड़वा निकलता है कि पूरा मूड खराब हो जाता है। ऐसे खीरे का न तो रायता बनाया जा सकता है और न ही इसे खाना अच्छा लगता है। हालांकि, थोड़ी-सी सावधानी बरतकर कड़वा खीरा खरीदने की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर खीरा कड़वा निकल भी जाए, तो कुछ आसान उपाय उसकी कड़वाहट को कम करने में मदद मिल सकती है।

खीरा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

बहुत मोटे या फूले हुए खीरे न चुनें

बहुत मोटे खीरे के अंदर बीज बड़े और गूदा नरम हो सकता है। मध्यम आकार का खीरा अक्सर बेहतर माना जाता है।

खीरे की सतह देखें

ऐसा खीरा चुनें जिसकी सतह सख्त, चिकनी और बिना कट या दाग वाली हो। ज्यादा झुर्रियां या नरम हिस्से इस बात का संकेत हो सकते हैं कि खीरा ताजा नहीं है।

हल्का दबाकर देखें

अगर खीरा बहुत नरम महसूस हो, तो उसे खरीदने से बचें। ताजा खीरा हल्का सख्त होता है।

जरूरत से ज्यादा बड़े आकार के खीरे से बचें

बहुत बड़े खीरे हमेशा बेहतर हों, ऐसा जरूरी नहीं। इनमें बीज ज्यादा विकसित हो सकते हैं और स्वाद भी प्रभावित हो सकता है।

खरीदते समय आकार देखें

टेढ़े-मेड़े या मुड़े हुए खीरे को भी न खरीदें। यह भी कड़वा हो सकता है। हमेशा पतला और हल्का खीरा खरीदकर लाएं।

अगर खीरा कड़वा निकल जाए, तो क्या करें?

डंठल वाला हिस्सा काट दें

कड़वाहट अक्सर डंठल वाले सिरे पर ज्यादा होती है। इसलिए इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा काटकर अलग कर दें।

छिलका उतार लें

अगर कड़वाहट हल्की है, तो छिलका उतारने से स्वाद कुछ बेहतर हो सकता है। कड़वाहट का हिस्सा अक्सर बाहरी परत के पास ज्यादा होता है।

नमक लगाकर कुछ देर रखें

खीरे के टुकड़ों पर थोड़ा नमक छिड़ककर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्का धोकर इस्तेमाल करें। इससे स्वाद कुछ ठीक लग सकता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।