बाजार से बड़े मन से हरे-हरे ताजे खीरे खरीदकर लेकर आएं लेकिन जब खाने के लिए इसे काटें तो यह कड़वे निकल जाएं.. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसे में न चाहते हुए भी खीरे को फेंकना पड़ता है। कड़वा खीरा न तो सलाद में खाया जा सकता है न ही इसका रायता बन सकता है। ऐसे में कड़वा खीरा खाने से बचने के लिए आपको इसे खरीदते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि अगर खीरा कड़वा निकल भी जाए तो उसकी कड़वाहट को कैसे कम किया जा सकता है, आइए जानें इसके बारे में।

खरीदते समय ऐसे करें कड़वे खीरे की पहचान

छिलका देखें: अगर खीरे के छिलके पर हरे या पीलेपन में है तो कड़वा कम ही निकलता है।

भारी वजन : खीरा अगर वजन में भारी है तो उसे न खरीदें। इसमें बहुत बीज होंगे साथ ही यह कड़वा भी हो सकता है।

आकार देखें: टेढ़े-मेड़े या मुड़े हुए खीरे को भी न खरीदें। यह भी कड़वा हो सकता है। हमेशा पतला और हल्का खीरा खरीदकर लाएं।

खीरे की कड़वाहट कैसे सही करें?

खीरे को धोकर साफ कर लें। उसके पिछले हिस्से को काटें। फिर उसके ऊपर नमक डाल दें। इसके बाद उसे घिसे। झाग आने पर पानी से धो लें। फिर काटकर इसे खाएं। खीरे का छिलका कड़वा हो सकता है, ऐसे में उसे हटाकर ही सेवन करें। खीरे की स्लाइस को आप ठंडे पानी में भीगने दें। ऐसा करने से भी कड़वाहट कम करने में मदद मिलती है। खीरे की स्लाइस पर आप नींबू का रस निचोड़े ऐसा करने से भी टेस्ट चेज होता है और यह खाने में कड़वा कम लगता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।