How to fix sore ears from earrings: आर्टिफिशियल इयररिंग्स का लड़कियों के पास अच्छा-खासा कलेक्शन होता है। इन्हें अपने आउटफिट के हिसाब से वह पहनना पसंद करती हैं। कोई भी लुक बिना इयररिंग्स के कंप्लीट नहीं हो सकता है। सुंदर दिखने की यह चाहत कभी-कभी उनके लिए मुसिबत ले आती है। आर्टिफिशियल इयररिंग्स ने केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि बजट में भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनने से उनके कान पक जाते हैं। अगर आप भी इससे परेशान रहते हैं तो यहां बताए हैक्स आपके काम आएंगे। ज्यादा दिक्कत होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यहां बताए गए तरीके पेशेवर सलाह नहीं हैं।

पूरे दिन या रातभर पहनने से बचें

आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनने के बाद कोशिश करें कि इन्हें कई घंटों तक न पहनें। इन्हें पूरे दिन या रातभर पहनने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कानों की स्किन में दिक्कत हो सकती है। इन्हें बीच में उतार दें या फिर बीच-बीच में घुमाते रहें, इससे कान पर प्रेशर नहीं पड़ेगा।

पेट्रोलियम जेली लगाएं

आर्टिफिशियल इयररिंग्स को बनाने में लोहे या दूसरे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह जब लंबे समय तक स्किन के संपर्क में रहते हैं तो एलर्जी होने लगती है। इससे कान पक सकते हैं। इसलिए इयररिंग के हुक या स्टड वाले हिस्से पर थोड़ी पेट्रोलियम जेली लगाएं।

नेल पॉलिश अप्लाई करें

अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली नहीं है तो आप आप ट्रांसपेरेंट या कलर्ड किसी भी तरह की नेल पॉलिश लगा सकते हैं। जब ये सूख जाए तभी इयररिंग्स को पहनें। इयररिंग्स को पहनने से पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें।

नारियल तेल या एलोवेरा जेल लगाएं

अगर ये सभी तरीके अपनाने के बाद भी आपके कान में इयररिंग्स पहनने से दिक्कत हो रही है तो आपको थोड़ा सा नारियल तेल या एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श करें।