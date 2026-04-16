कमरा जितना व्यवस्थित और सजा हुआ रहता है, उतना ही ज्यादा और सुकून भरा महसूस होता है। खासकर बेडरूम में साफ-सफाई के साथ अगर चीजें सही तरीके से रखी हों और कुछ चुनिंदा डेकोरेशन आइटम जोड़े जाएं, तो वह न सिर्फ देखने में आकर्षक लगता है बल्कि मन को भी शांति देता है। एक सलीके से सजाया गया बेडरूम दिनभर की थकान के बाद न सिर्फ रिलैक्स करने में मदद करता है, बल्कि बेहतर नींद के लिए भी सही माहौल तैयार करता है।
बेडरूम की सजावट में टेबल लैंप का रोल बहुत खास होता है। सही डिजाइन और सही लाइटिंग वाला टेबल लैंप पूरे कमरे के एम्बियंस को बदल सकता है। रात के समय हल्की और सॉफ्ट लाइट वाला लैंप कमरे में एक गर्माहट और आरामदायक माहौल बनाता है, जिससे न सिर्फ मूड बेहतर होता है बल्कि आंखों को भी सुकून मिलता है। आजकल मार्केट में टेबल लैंप के कई यूनिक और ट्रेंडी डिजाइन उपलब्ध हैं, जो आपके बेडरूम को एक अलग पहचान दे सकते हैं।
1- वुडन लैंप
बेडरूम को सादगी के साथ एलिगेंस से जोड़ने के लिए वुडन लैंप रख सकते हैं। इसका नेचुरल लकड़ी का बेस और सॉफ्ट हल्की रोशनी वाला शेड कमरे को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है।
2- क्रिस्टल टेबल लैंप
क्रिस्टल टेबल लैंप का ट्रांसपेरेंट या कट-क्रिस्टल डिजाइन लाइट को खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कमरे में एक सॉफ्ट, शाइनी और एलिगेंट प्रकाश फैलता है। इस लैंप को डेकोरेशन के साथ-साथ रीडिंग लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी LED लाइट आंखों को ज्यादा नहीं चुभती और लंबे समय तक आराम से इस्तेमाल की जा सकती है।
3- नेचर-इंस्पायर्ड लैंप
अगर आप अपने बेडरूम को नेचुरल और सुकून भरा माहौल बनाना चाहते हैं, तो नेचर-इंस्पायर्ड लैंप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इन लैंप्स में पेड़, पत्तियां, फूलों या स्टोन टेक्सचर जैसे डिजाइन होते हैं, जो कमरे को नेचुरल टच देते हैं।
4- प्लीटेड टेबल लैंप
कमरे को मॉडर्न और विंटेज लुक देने के लिए प्लीटेड डिजाइन वाला टेबल लैंप लगा सकते हैं। इसके फोल्डेड शेड की बनावट इसे यूनिक और एलिगेंट लुक देती है। इस तरह के लैंप से सॉफ्ट और डिफ्यूज लाइट निकलती है, जिससे कमरे में एक शांत और आरामदायक माहौल बनता है। इसमें आपको कई तरह के कलर, फैब्रिक और शेप्स आसानी से मिल जाते हैं।
5- हैंडक्राफ्ट लैंप
बेडरूम को आकर्षक बनाने के लिए आप हैंडक्राफ्टेड लैंप रख सकते हैं। इन लैंप्स को खास डिजाइन और बारीकी के साथ हाथों से तैयार किया जाता है, जिससे हर पीस यूनिक होता है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इनका डिजाइन भी साधारण लैंप से काफी अलग होता है, जो आपके कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल सकता है।
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