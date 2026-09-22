Karma Parv 2026: आपने गणेश चतुर्थी, नवरात्रि या दीपावली जैसे कई पर्वों और त्योहारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी करमा पर्व के बारे में सुना है? यह ऐसा लोकपर्व है जिसमें एक पेड़ की डाल सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उसके साथ प्रकृति, खेती, खुशहाली और भाई-बहन के रिश्ते की भावनाएं भी जुड़ी हैं। यह आदिवासी समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक है।

खास बात यह है कि इस अवसर पर गीत-संगीत और सामूहिक नृत्य के बीच करम वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी परंपराओं में ऐसा क्या खास है? आइए जानते हैं इस अनोखे लोकपर्व की कहानी और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। साथ ही यहां कुछ शुभकामना संदेश भी दिए गए हैं जिन्हें आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।

पहले जानें क्या है करमा पर्व?

भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में करमा देवता की पूजा की जाती है। करमा पूजा की तैयारियां कई जगह करीब एक सप्ताह पहले से शुरू हो जाती हैं। इस दौरान युवतियां सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करती हैं और नई बांस की टोकरी या छोटी डलिया लेकर नदी या तालाब के किनारे पहुंचती हैं। वहां से लाई गई बालू में गेहूं, मकई, जौ, चना और धान जैसे अनाज के बीज बोए जाते हैं। इस रस्म को ‘जावा उठाना’ कहा जाता है।

बीज बोने के बाद डलिया को घर में साफ-सुथरी और सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। करम पूजा करने वाली युवतियां, जिन्हें कई जगह ‘करमयतीन’ कहा जाता है, अगले सात दिनों तक जावा की देखभाल करती हैं। उसे समय-समय पर पानी देना, धूप दिखाना और पूजा करना इस परंपरा का हिस्सा है।

जावा के इन छोटे पौधों की देखभाल के जरिए खेती, हरियाली और प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज की गहरी आस्था भी दिखाई देती है।

करम पेड़ की डाल की क्यों होती है पूजा?

इस पर्व का सबसे खास हिस्सा करम वृक्ष की डाल है। कई जगह समुदाय के लोग जंगल से करम पेड़ की शाखा लाते हैं और उसे गांव के सामुदायिक स्थान या अखड़ा में स्थापित कर पूजा करते हैं। इसे गीत-संगीत और नृत्य के साथ मनाने की परंपरा है।

करम वृक्ष को उर्वरता, समृद्धि और शुभता से जोड़ा जाता है। इसलिए यह पर्व केवल पेड़ की पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेती और आने वाली अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ जाता है। यही वजह है कि करमा पर्व को प्रकृति के साथ इंसान के पुराने रिश्ते की एक खूबसूरत मिसाल भी माना जाता है।

भाई-बहन के रिश्ते से है खास संबंध

करमा पर्व का एक खास पहलू भाई-बहन के रिश्ते से भी जुड़ा है। कई समुदायों में अविवाहित बहनें इस दिन व्रत रखकर करम देवता से अपने भाइयों की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं।

सिर्फ पूजा नहीं, खेती से भी है गहरा रिश्ता

करमा पर्व उस समय के आसपास आता है जब कृषि जीवन में फसल को लेकर उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसी कारण इस पर्व में अच्छी फसल, धरती की उर्वरता और खुशहाली की कामना का महत्व है। कुछ परंपराओं में नौ तरह के बीजों को बोकर उनकी पौध तैयार करने और बाद में उन्हें पूजा में अर्पित करने का भी जिक्र मिलता है।

करमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए संदेश | jharkhand Karma Parv 2026 Hindi Wishes

करमा पर्व के पावन अवसर पर प्रकृति का आशीर्वाद, घर में खुशहाली और रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहे। करमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

करमा देव की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि आए, खेत-खलिहान खुशियों से भरें और परिवार में प्रेम बना रहे। करमा पर्व की शुभकामनाएं।

प्रकृति की हरियाली, अपनों का साथ और खुशियों की सौगात—यही हो करमा पर्व का संदेश। आप सभी को करमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

करमा की डाल की छांव में रिश्तों का प्यार यूं ही बना रहे, जीवन में सुख और समृद्धि के फूल खिलते रहें। करमा पर्व की शुभकामनाएं।

भाई-बहन के प्यार और प्रकृति के सम्मान का यह खूबसूरत पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। करमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

धरती हरी रहे, फसलें लहलहाएं और हर घर में खुशियों की बहार आए। करमा पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

गीतों की मिठास, रिश्तों की गर्माहट और प्रकृति का आशीर्वाद—करमा पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर दे। हार्दिक शुभकामनाएं।

करमा पर्व की पावन बेला पर हर मन में उम्मीद, हर घर में सुख और हर रिश्ते में प्यार बना रहे। शुभ करमा पर्व।

प्रकृति से जुड़ने और अपनों के साथ खुशियां बांटने का यह पर्व आपके जीवन में नई उमंग लेकर आए। करमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

करमा देव का आशीर्वाद मिले, जीवन में सुख-शांति रहे और परिवार की खुशियां हमेशा यूं ही बरकरार रहें। करमा पर्व की शुभकामनाएं।

हरियाली की तरह जीवन भी खुशियों से भरता रहे, अपनों का साथ बना रहे और करमा देव की कृपा बरसती रहे। शुभ करमा पर्व।

करमा पर्व के रंग में रंगें खुशियों के पल, अपनों के साथ मनाएं प्रेम और उल्लास का यह खूबसूरत पर्व। हार्दिक शुभकामनाएं।

रिश्तों में मिठास रहे, जीवन में उजास रहे और प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। करमा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।

करमा पर्व की खुशियां आपके आंगन तक आएं और परिवार के हर सदस्य के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आएं। हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनों के प्रति प्रेम का यह पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। शुभ करमा पर्व।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर तैयार किया गया है। करमा पर्व की रस्मों और मान्यताओं में समुदाय और क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है।