Styling Tips for White Outfits: फैशन की दुनिया में व्हाइट एक ऐसा कलर है जो लगभग हर जगह कैरी किया जा सकता है। पार्टी, ऑफिस, शादी, फंक्शन या कैजुअल आउटिंग के लिए व्हाइट आउटफिट स्टाइलिश लुक देने का काम करता है। हालांकि सिर्फ खूबसूरत आउटफिट पहनना ही काफी नहीं होता है। बल्कि उसके साथ सही ज्वेलरी भी लुक को खास बनाने में मदद करती हैं। इसलिए व्हाइट आउटफिट के साथ ज्वेलरी का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।

अक्सर हम व्हाइट आउटफिट को स्टाइल कर लेते हैं लेकिन ज्वेलरी चुनने में कंफ्यूजन रहती है। ऐसे में कुछ स्टाइलिंग टिप्स की मदद से आप लुक को स्टाइलिश और एलिगेंट बना सकते हैं।

बोल्ड लुक के लिए चुनें डार्क कलर ज्वेलरी

व्हाइट आउटफिट को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो इसके साथ डार्क कलर की ज्वेलरी पहन सकती हैं। ब्लैक, एमराल्ड ग्रीन, मरून या नेवी ब्लू रंग की स्टेटमेंट ज्वेलरी शानदार लुक देगी। यह कॉम्बिनेशन पार्टी या शादी के लिए बोल्ड और मॉडर्न लुक देगा।

पर्ल ज्वेलरी

सॉफ्ट, ग्रेसफुल और क्लासी लुक के लिए पर्ल ज्वेलरी को व्हाइट आउटफिट के साथ कैरी किया जा सकता है। पर्ल नेकलेस और स्टड ईयररिंग्स व्हाइट आउटफिट के साथ खूबसूरत लगते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगेगा। खासतौर पर अगर आप फॉर्मल इवेंट में जा रही हैं तो इस कॉम्बिनेशन को चुन सकती हैं जो लुक में चार चांद लगा देगा।

ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी

अगर आप इंडो वेस्टर्न या एथनिक आउटफिट पहन रही हैं तो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। व्हाइट कुर्ती, कॉटन साड़ी या अनारकली सूट के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके और नेकपीस बहुत स्टाइलिश लुक देंगे। सिंपल के साथ-साथ ट्रेंडी लुक के लिए आप इस तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं जो कॉलेज, ऑफिस या किसी छोटे फंक्शन में कैरी किया जा सकता है।

न करें यह गलती

अगर आप व्हाइट आउटफिट पहन रही हैं तो उसके साथ व्हाइट मैचिंग ज्वेलरी पहनने से बचें। इससे पूरा लुक एक जैसा लगेगा। अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक के लिए ज्वेलरी आउटफिट के साथ अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में व्हाइट से हटकर कोई न्यूड या डार्क कलर की ज्वेलरी को स्टाइल कर सकती हैं।

व्हाइट आउटफिट के साथ सही ज्वेलरी फैशनेबल और एलिगेंट लुक देने में मदद करती है। अपनी पर्सनैलिटी और मौके के अनुसार आउटफिट और ज्वेलरी का चुनाव करें जो आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देगा।