अगर आप भी जींस पहनते हैं तो कई बार आपका ध्यान जींस की छोटी पॉकेट पर गया होगा। मोबाइल इसमें आता नहीं, पर्स रखने का सवाल ही नहीं और आजकल सिक्के भी बहुत कम लोग जेब में रखते हैं। फिर जींस की बड़ी जेब के अंदर इतनी छोटी जेब आखिर क्यों दी जाती है? बहुत सारे लोग जब यह आर्टिकल पढ़कर इसकी वजह जानेंगे तो जरूर सोचेंगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जेब को आज के जमाने की जरूरतों को देखकर बनाया ही नहीं गया था। इसका रिश्ता उस दौर से है, जब मोबाइल तो छोड़िए, समय देखने के लिए भी हाथ में स्मार्टवॉच नहीं बल्कि चेन वाली घड़ी रखी जाती थी। जींस की यह छोटी पॉकेट करीब डेढ़ सदी पुराने फैशन और जरूरत की कहानी बताती है।

मोबाइल नहीं, इस चीज के लिए बनी थी छोटी जेब

जींस की बड़ी जेब के अंदर लगी इस छोटी जेब को ‘वॉच पॉकेट’ कहा जाता है। इसे पॉकेट वॉच रखने के लिए डिजाइन किया गया था। 19वीं सदी में पॉकेट वॉच काफी प्रचलित थी और खासकर कामकाजी लोगों के लिए उसे सुरक्षित रखना जरूरी होता था।

बड़ी जेब में घड़ी रखने पर वह दूसरी चीजों से टकरा सकती थी। इससे घड़ी पर खरोंच आने या उसके खराब होने का खतरा रहता था। छोटी और गहरी जेब ने इस समस्या को काफी हद तक आसान कर दिया। घड़ी उसमें ज्यादा सेफ रहती थी और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाली भी जा सकती थी।

यानी आज जिस पॉकेट को हम देखकर कहते हैं, “इसमें तो कुछ आता ही नहीं”, कभी उसे कितना सोच-समझकर डिजाइन किया गया था।

जींस के साथ कैसे जुड़ी यह पॉकेट?

जींस का शुरुआती इस्तेमाल फैशन से ज्यादा कामकाजी कपड़े के तौर पर होता था। मजबूत डेनिम और मजबूत सिलाई के कारण यह कपड़ा मजदूरों और दूसरे मेहनत वाले काम करने वालों के बीच लोकप्रिय हुआ।

Levi Strauss & Co. के अनुसार, जींस की इस छोटी पॉकेट का शुरुआती उद्देश्य पॉकेट वॉच को सुरक्षित रखना था। बाद में समय के साथ लोगों ने इसमें सिक्के और दूसरी छोटी चीजें रखना शुरू कर दिया।

यही वजह है कि आज इसे ‘कॉइन पॉकेट’ नाम से भी जाना जाता है।

फिर पॉकेट वॉच गई तो जेब क्यों नहीं गई?

अब ज्यादातर लोग पॉकेट वॉच नहीं रखते। मोबाइल फोन ने घड़ी से लेकर कैलकुलेटर और कैमरे तक कई चीजों की जगह ले ली है। इसके बावजूद जींस की यह छोटी पॉकेट आज भी बनी हुई है।

इसका सबसे बड़ा कारण है जींस का क्लासिक डिजाइन। एक बार जब यह डिटेल जींस की पहचान का हिस्सा बन गई तो इसे हटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज यह जेब भले ही पॉकेट वॉच के काम न आती हो, लेकिन जींस के पुराने डिजाइन और उसकी विरासत को बनाए रखती है।

अब आप इसमें क्या रख सकते हैं?

आज इस जेब में पॉकेट वॉच की जगह सिक्के, चाबी, छोटे ईयरफोन, अंगूठी या कोई दूसरी छोटी चीज रखी जा सकती है। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प इस्तेमाल वही है, जिसके लिए इसे बनाया गया था—एक छोटी पॉकेट वॉच को सुरक्षित रखना।

तो अगली बार जींस पहनें और उस छोटी जेब पर नजर पड़े तो उसे बेकार समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। वह जेब छोटी जरूर है, लेकिन उसके पीछे जींस से भी पुरानी फैशन और जरूरत की एक कहानी छिपी है।