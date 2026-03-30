जया किशोरी भारत की एक मशहूर कथावाचिका होने के साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके अनुयायी और भक्त न सिर्फ देश बल्कि विदेश में हैं। जया किशोरी आज की जिंदगी से जुड़े कई मुद्दों पर बात कर चुकी हैं। कई लोग मुश्किल समय आने पर टूट जाते हैं और सही निर्णय लेने के बजाय गलत कदम उठा लेते हैं। यहां पर जया किशोरी की कुछ बातें बताई गई हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती हैं।

1- समस्या आने पर क्या करें

जया किशोरी के अनुसार आपके अंदर वही सोच विकसित होती है, जो आप करते हैं और बार-बार सोचते हैं। अगर आप मुश्किल समय आने पर बार-बार कहेंगे कि नहीं कर सकते, तो वह काम होता हुआ भी रुक जाएगा। हमेशा सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। बड़ी से बड़ी मुश्किल में खुद को पहले संभालें और ये कहें कि आप इसे कर सकते हैं। इसे बार-बार कहें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको मुश्किल दौर से पार ले जाएगा।

2- फेल होने पर क्या करें

जया किशोरी कहती हैं कि आप चाहे कितनी भी बार फेल हो जाएं लेकिन अंत में पास ही होंगे। उनका कहना है कि चलते-चलते ठोकर लगने पर जब आप अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं तो फिर से उठ कर खड़े हो जाते हैं। ठीक इसी तरह लक्ष्य, परीक्षा या अन्य चीजों में फेल होने पर भी फिर से उठना है और प्रयास करना है।

3- काम को अधूरा न छोड़ें

जया किशोरी के अनुसार कई बार ऐसे काम सामने आ जाते हैं जो इतने कठिन होते हैं कि उन्हें कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर उसे आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और जो इनाम आपको मिलने वाला है वह किसी और को मिल जाएगा। ऐसे में काम जब तक पूरा न हो जाए उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल काम के लिए थोड़ा धैर्य, अच्छी रणनीति और मेहनत की जरूरत होती है। शायद जब आप हार मान रहे हों, तो अगले ही पल वह काम होने वाला हो। यही वजह है कि लोग अपने सपनों, अपनी जीत और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरा होने तक हार नहीं मानना चाहिए।

4- हार क्या है

जया किशोरी कहती हैं आपकी हार कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। हार से आपको पता चलता है कि क्या नहीं करना है। ऐसे में आप एक नई रणनीति तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जया किशोरी के अनुसार मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है, किसी को जल्दी और किसी को देर से लेकिन दिखाती जरूर है। सफल होने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए और लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा नए-नए तरीके ढूंढते रहें।

5- सही फैसले कैसे लें

कोई भी काम और फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले और निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझना जरूरी है। क्योंकि जब आपको स्थिति की सही जानकारी होगी, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे।

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