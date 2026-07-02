अगर आपने कभी जापानी फिल्में, टीवी शो या मशहूर कार्टून डोरेमोन देखा है, तो आपने गौर किया होगा कि वहां समय का जिक्र बार-बार होता है। कोई पात्र देर होने पर परेशान दिखता है, कोई घड़ी देखता रहता है, तो कोई समय पर पहुंचने के लिए दौड़ लगाता है। यह केवल कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि जापानी समाज की उस संस्कृति की झलक है, जहां समय की पाबंदी (पंक्चुअलिटी) को बेहद गंभीरता से लिया जाता है।

दुनिया के कई देशों में 10-15 मिनट की देरी सामान्य मानी जाती है, लेकिन जापान में केवल 10 मिनट की देरी भी अस्वीकार्य (अनएक्सेप्टेबल) मानी जा सकती है। वहां समय पर पहुंचना सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

जापान में देर से पहुंचना क्यों माना जाता है असभ्यता?

जापान में समय की पाबंदी का मतलब केवल घड़ी देखकर पहुंचना नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप दूसरे व्यक्ति के समय और मेहनत का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि वहां किसी मीटिंग, इंटरव्यू या कार्यक्रम में लोग तय समय से 5 से 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई परिस्थितियों में बिल्कुल तय समय पर पहुंचना भी देर से पहुंचने जैसा माना जा सकता है।

कुछ मिनट लेट होने पर भी रेलवे मांगती है माफी

जापान की रेलवे व्यवस्था पूरी दुनिया में अपनी समयबद्धता (पंक्चुअलिटी) के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई ट्रेन कुछ मिनट भी लेट हो जाए, तो रेलवे कंपनियां यात्रियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हैं। इतना ही नहीं, यदि देरी के कारण किसी कर्मचारी को ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है, तो रेलवे की ओर से ‘डिले सर्टिफिकेट’ भी दिया जाता है, ताकि वह अपने कार्यालय में देरी का कारण साबित कर सके।

क्या है जापानी शब्द ‘मेइवाकु’?

जापानी संस्कृति में ‘मेइवाकु’ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका अर्थ है दूसरों के लिए परेशानी या असुविधा पैदा करना। अगर कोई व्यक्ति देर से पहुंचता है और दूसरों को इंतजार करना पड़ता है, तो इसे मेइवाकु माना जाता है। इसलिए जापानी लोग ऐसे किसी भी व्यवहार से बचने की कोशिश करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो।

बचपन से सिखाई जाती है समय की कीमत

जापान में समय की पाबंदी बचपन से ही सिखाई जाती है। स्कूलों में बच्चों को समय पर पहुंचने, अपने काम तय समय में पूरा करने और अनुशासित (डिसिप्लिन) रहने की आदत डाली जाती है। बाद में कंपनियां भी कर्मचारियों को टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती हैं। लोग पहले से अपनी दिनचर्या और कामों की योजना बनाते हैं, जिससे अनावश्यक देरी की संभावना कम हो जाती है।

बुलेट ट्रेन है समय की पाबंदी का सबसे बड़ा उदाहरण

अगर कोई टूरिस्ट जापान की समय संस्कृति को करीब से समझना चाहता है, तो उसे वहां की बुलेट ट्रेन (शिंकानसेन) में यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये ट्रेनें अपनी जबरदस्त समय-पाबंदी के लिए जानी जाती हैं। तय समय पर चलना और पहुंचना वहां की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। यही अनुशासन जापान के डेवलपमेंट और कुशल पब्लिक सर्विस की मजबूत नींव भी माना जाता है।

भारत क्या सीख सकता है?

भारत में ट्रैफिक, मौसम या अन्य कारणों से देरी को अक्सर सामान्य बात मान लिया जाता है। लेकिन समय के प्रति यही लापरवाही कार्यस्थलों, सार्वजनिक सेवाओं और रोजमर्रा के जीवन की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। जापान की तरह यदि समय की पाबंदी को केवल पर्सनल हैबिट नहीं, बल्कि दूसरों के समय के सम्मान के रूप में देखा जाए, तो इससे कई सकारात्मक बदलाव संभव हैं। जैसे कि, कार्यस्थलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। सरकारी और पब्लिक सर्विसेज अधिक प्रभावी बन सकती हैं। लोगों के बीच ट्रस्ट और डिसिप्लिन मजबूत हो सकता है। दैनिक जीवन अधिक व्यवस्थित और स्ट्रेस-फ्री बन सकता है।

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