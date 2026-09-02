पूरे भारत में 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन लोग भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करते हैं और कई भक्त व्रत रखकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा को तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जिसमें मथुरा के मशहूर पेड़े का भी खास स्थान है। भगवान श्रीकृष्ण के अलावा मथुरा की पहचान वहां के स्वादिष्ट पेड़े से भी जुड़ी हुई है।

दूध और मावे से तैयार होने वाले इन पेड़ों का खास स्वाद, खुशबू और दानेदार बनावट इन्हें अन्य मिठाइयों से अलग बनाती है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को मथुरा के स्वाद वाले पेड़े का भोग लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ा बनाना ज्यादा तामझाम का काम नहीं है, बस कुछ चीजों की मदद से आप घर पर ही लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट पेड़ा तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर किस तरह मथुरा जैसे लाला और दानेदार पेड़े बनाएं।

मथुरा जैसे पेड़े बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम मावा या खोया

2-3 बड़े चम्मच बूरा

1-2 बड़े चम्मच देसी घी

आधा चम्मच इलायची पाउडर

पेड़ों को लपेटने के लिए थोड़ा बूरा

जरूरत के अनुसार 1-2 चम्मच दूध, अगर मावा बहुत सूखा हो

इस तरह बनाएं मथुरा जैसे पेड़े

सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा देसी घी डालकर धीमी आंच पर गर्म कर मावा डाल दें। मावे को लगातार चलाते हुए भूनें, ताकि वह कड़ाही के तले में चिपके या जले नहीं। इसे जल्दबाजी में तेज आंच पर न पकाएं। मावा धीरे-धीरे अपना रंग बदलकर हल्का भूरा होने लगेगा और उसमें अच्छी भुनी हुई खुशबू आने लगेगी।

जब मावा हल्का सुनहरा-भूरा होने लगे तो आंच धीमी रखें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मावा जितना अच्छी तरह भुनेगा, पेड़े का रंग और स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। अब गैस बंद करके मावे को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें।

मावा जब हल्का गर्म हो, तब इसमें बूरा डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाकर एक समान मिश्रण तैयार करें। अब हाथों पर हल्का सा घी लगाते हुए तैयार मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाना शुरू करें। इन्हें हथेलियों के बीच हल्का दबाकर पारंपरिक पेड़े का आकार दे दें। तैयार पेड़े को हल्के हाथ से बूरे में लपेटें। इससे पेड़ों पर हल्की सफेद दानेदार परत आ जाएगा और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। इस तरह आप जन्माष्टमी के दिन घर पर आसानी से लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए पेड़े बना सकते हैं।

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