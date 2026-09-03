Janmashtami Rangoli Design: जन्माष्टमी पर घर के आंगन, पूजा की जगह या मंदिर परिसर में रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो बिना टाइम खराब किए यहां से आइडिया ले सकते हैं। यहां हम आपके लिए बेहद सुंदर रंगोली की डिजाइन चुनकर लाए हैं। जन्माष्टमी 4 सितंबर यानी शुक्रवार की है। इस समय घरों से लेकर मंदिरों तक में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं।

कहीं बाल गोपाल के लिए सुंदर-सा हिंडोला सजाया जा रहा है तो कहीं फूलों और लाइट्स से कान्हा की झांकी तैयार की जा रही है। आप भी इस बार कुछ खास कर सकते हैं। कान्हा के जीवन से जुड़ी चीजों जैसे मटकी, मुरली, मोरपंख को रंगोली पर उकेरें। इसे सुंदर बनाने के लिए फूल और छोटे-छोटे पैटर्न जोड़ सकते हैं। अगर रंगोली के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो दरवाजे के पास कान्हा के नन्हे पैरों के निशान या छोटी-सी मटकी वाली रंगोली भी बेहद प्यारी लगेगी।

आंगन के लिए इस तरह की डिजाइन चुन सकते हैं। इसमें एक तरफ तुलसी माता, मोरपंख और दीपक को रंगोली में सजाया गया है। वहीं दूसरी रंगोली में कान्हाजी को मुरली और मोरपंख के साथ दिखाया गया है।

कान्हा की बाल लीलाओं की वजह से उन्हें माखन चोर कहा जाता था। ऐसे में जन्माष्टमी पर आप माखन से भरी मटकी रंगोली में बना सकती हैं।

अगर बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो दरवाजे या मंदिर के पास मुरली और मोरपंख से मिलती-जुलती आकृति बनाई जा सकती है।

श्रीकृष्ण के चरणों को भी आप रंगोली के रूप में बना सकते हैं। इसे सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए आसपास दीपक रख सकते हैं।

श्रीकृष्ण के चक्र, बांसुरी, मोरपंख और मटकी को दर्शाते हुए ऐसी रंगोली की डिजाइन भी आप बना सकते हैं।

अगर बहुत कम स्पेस में कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो रंगबिरंगे चमकते हुए रंगों से ऐसी मोरपंख वाली डिजाइन रंगोली में बना सकते हैं। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए चारों तरफ दीपक रख सकती हैं।