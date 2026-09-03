Panchamrit Recipe: हिंदू धर्म में पंचामृत और चरणामृत दोनों का ही विशेष महत्व माना जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, इन्हें प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भी पंचामृत और पंजीरी बनती है।

इसे भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। पंचामृत को पांच पवित्र चीजों को इकट्ठा करके बनाया गया। माना जाता है कि पंचामृत भगवान को प्रिय होता है। वहीं बात करें चरणामृत की तो ऐसी मान्यता है कि चरणामृत को श्रद्धालु माथे से लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं।

क्या होता है पंचामृत?

जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पंचामृत यानी पांच चीजों से मिलकर तैयार किया गया अमृत समान प्रसाद। इसे बनाने के लिए आम तौर पर दूध, दही, घी, शहद और मिश्री या शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग परंपराओं और क्षेत्रों में इसकी सामग्री में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है।

जन्माष्टमी के मौके पर पंचामृत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई घरों और मंदिरों में बाल गोपाल के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार किया जाता है। अभिषेक के बाद इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है।

कैसे बनाएं पंचामृत?

पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ बर्तन में ताजा दूध लें। इसमें पिसी हुई मिश्री या शक्कर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें दही, शहद और घी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद आखिर में तुलसी के पत्ते डाल दें।

ध्यान रखें कि पंचामृत की सामग्री और इसे बनाने की विधि परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। इस तरह आपका पंचामृत तैयार है, जिसे भगवान को भोग लगाने या अभिषेक के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

क्या होता है चरणामृत?

चरणामृत शब्द का अर्थ ही है भगवान के चरणों से जुड़ा अमृत। धार्मिक परंपरा में इसे भगवान की पूजा और अभिषेक से जुड़ा पवित्र प्रसाद माना जाता है। मंदिरों में पूजा के बाद श्रद्धालुओं को चरणामृत दिया जाता है। इसे ग्रहण करने को लेकर भी अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में नियम और मान्यताएं देखने को मिलती हैं।

चरणामृत की सामग्री और इसे तैयार करने का तरीका भी स्थान और परंपरा के अनुसार अलग हो सकता है। कई जगह इसे जल, तुलसी और गंगाजल से तैयार किया जाता है, जबकि कुछ परंपराओं में दूध आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है।

चरणामृत बनाने की विधि

चरणामृत बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ बर्तन में जल लें। कई धार्मिक परंपराओं में इसके लिए तांबे के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते डालें और चाहें तो गंगाजल भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसे पूजा स्थल या मंदिर में भगवान की पूजा के दौरान रखा जाता है। पूजा-अर्चना के बाद इसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।

पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर है?

दोनों को लेकर सबसे आसान अंतर यह समझा जा सकता है कि पंचामृत मुख्य रूप से पांच चीजों से तैयार किया जाने वाला प्रसाद है, जबकि चरणामृत का संबंध भगवान की पूजा, अभिषेक और चरणों से जुड़ी धार्मिक परंपरा से है।