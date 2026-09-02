सनातन धर्म में तुलसी का बेहद खास महत्व है। जहां एक ओर इसे पूजा-पाठ में शामिल किया जाता है, तो वहीं आयुर्वेद तुलसी का औषधीय महत्व बताया गया है और इसका उपयोग कई समस्याओं में किया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण को भी तुलसी बेहद प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल (पत्ते) अर्पित किए बिना भोग पूर्ण नहीं माना जाता। इसके साथ ही ठाकुर जी को तुलसी की माला भी पहनाई जाती है। साथ ही कृष्ण भक्त भी गले में तुलसी की माला पहनते हैं। लेकिन कई बार बाजार में मिलने वाली तुलसी की माला किसी अन्य लकड़ी से भी बनी हो सकती है।

अगर आप बाजार में मिलने वाली तुलसी की माला को लेकर थोड़े असमंजस में हैं तो घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन इसकी शुद्धता की पूरी गारंटी होगी। इसके साथ ही जन्माष्टमी के मौके पर भी ठाकुर जी के श्रृंगार में तुलसी की माला को शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह तुलसी की माला बनाएं।

तुलसी की माला बनाने के लिए जरूरत के सामान

तुलसी की सूखी और मजबूत डंडियां

छोटी आरी या मजबूत कटर

बारीक सैंडपेपर

पतली ड्रिल बिट या हैंड ड्रिल

मजबूत धागा

साफ कपड़ा

इस तरह बनाएं तुलसी का माल

तुलसी की ऐसी डंडियां लें जो पूरी तरह सूख चुकी हों और उनमें नमी न रहे। बहुत पतली, सड़ी या टूटने वाली डंडियों का इस्तेमाल न करें। डंडी को करीब 1 से 1.5 सेंटीमटर के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। मनकों का आकार आप अपनी जरूरत के अनुसार छोटा-बड़ा रख सकते हैं। टुकड़ों के किनारों को बारीक सैंडपेपर से धीरे-धीरे रगड़कर चिकना कर लें।

हर टुकड़े के बीच में सावधानी से धागा डालने के लिए एक छोटा छेद करें। ड्रिल करते समय ज्यादा दबाव न डालें। तुलसी की जपमाला में आमतौर पर 108 मनके होते हैं। अब सभी मनकों को एक साफ और सूखे कपड़े से पोंछ लें। अब तैयार मनकों को एक-एक करके मजबूत धागे में पिरोएं। चाहें तो प्रत्येक मनके के बाद छोटी गांठ भी लगा सकते हैं, इससे माला थोड़ी सुंदर नजर आती है।

सभी मनके पिरोने के बाद धागे के दोनों सिरों को अच्छी तरह बांध दें। इस तरह आप घर पर ही तुलसी की माला तैयार कर सकते हैं। अब इस तुलसी की माला को आप जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में अर्पित कर सकते हैं। जपमाला में 108 मनके के साथ एक गुरु मनका भी होता है। आप चाहें तो बीच में एक बड़ा गुरु मनका लगा सकते हैं।

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