जन्माष्टमी पर बहुत सारे लोग घर में कान्हा की झांकी सजाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं और यह सोच रहे हैं कि इस बार क्या खास किया जाए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनमोहक झांकी के लिए महंगी सजावटी चीजों या ढेर सारे सामान की जरूरत नहीं होती।

घर में रखे दुपट्टे से बैकड्रॉप तैयार कर सकते हैं। वहीं फूल, मोरपंख, छोटी मटकी और लाइट्स से इसे खूबसूरत सजावट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखानी है और सही तरीके से चीजों को सजाना है। इससे आप कम सामान में भी ऐसी झांकी तैयार कर सकते हैं, जो घर आने वाले हर मेहमान का ध्यान खींचे।

सबसे पहले चुनें झांकी की सही जगह

झांकी सजाने के लिए बहुत बड़ी जगह चुनने की बजाय घर के मंदिर के पास की जगह चुन सकते हैं। या फिर किसी टेबल का ऊपरी हिस्सा या एक छोटा-सा साफ कोना इसके लिए पर्याप्त है। इसके बाद पीछे की दीवार को झांकी का बैकड्रॉप बनाएं। इससे अच्छा लुक आएगा।

दुपट्टे से बनाएं सुंदर बैकड्रॉप

अगर आपके पास सजावटी पर्दा नहीं है तो घर में रखा पीला, नीला, गुलाबी या कोई हल्का रंग का दुपट्टा भी काम आ सकता है। यह झांकी को अलग लुक देने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए किसी दुपट्टे या साड़ी को हल्के से प्लीट्स देते हुए पीछे लगा दें। अगर आपके पास दो अलग रंग के कपड़े हैं तो उन्हें दोनों तरफ से लगाकर बीच में हल्का गैप छोड़ सकते हैं। इससे झांकी को मंदिर जैसा लुक मिलेगा।

फूलों की लड़ियां लगाएं

आप इसे और ज्यादा सुंदर दिखाना चाहते हैं तो कपड़े के ऊपर फूलों की छोटी लड़ियां या एक-दो स्ट्रिंग लाइट लगा दें। इससे पूरा बैकड्रॉप ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा।

फूलों से सजाएं कान्हा का आसन

कान्हा की झांकी में फूल बहुत सुंदर लगते हैं और इसके लिए आपको ढेर सारे फूल खरीदने की भी जरूरत नहीं है। गेंदे या किसी भी उपलब्ध फूलों की छोटी-छोटी लड़ियां बनाकर आसन के आसपास लगा सकते हैं। अगर ताजे फूल उपलब्ध नहीं हैं तो घर में रखे आर्टिफिशियल फूल यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि फूलों की सजावट इतनी ज्यादा न हो कि लड्डू गोपाल ही उसमें छिप जाएं।

इस तरह बनाएं

झांकी के लिए आप इस बार बाजार से आसन लेने की बजाय घर पर ही उसे सजा सकती हैं। इसके लिए एक छोटी चौकी या मजबूत डिब्बे को साफ करके उसके ऊपर साफ और खूबसूरत कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर कुशन या मोड़ा हुआ मुलायम कपड़ा रखकर छोटा-सा आसन तैयार करें। किनारों पर फूल या मोतियों की लेस लगा दें तो यह और सुंदर लगेगा। पीला, नीला या लाल कपड़ा काफी अच्छा लगेगा।

मटकी को बनाएं झांकी का हिस्सा

कान्हा और माखन का रिश्ता भला कौन भूल सकता है। इसलिए छोटी मिट्टी की मटकी झांकी में काफी अच्छी लगेगी। मटकी को खाली रखने की बजाय उसमें थोड़ा-से फूल भर दें। मोरपंख से भी सजा सकते हैं। चाहें तो मटकी को रस्सी से हल्का ऊपर लटकाकर माखन-मटकी वाला लुक भी दे सकते हैं। अगर घर में पहले से कोई छोटी मटकी पड़ी है तो उसे साफ करके रंगीन रिबन, लेस या फूलों से सजा लें।

मोरपंख और बांसुरी से मिलेगा कृष्ण वाला टच

कृष्ण की झांकी में मोरपंख और बांसुरी छोटी-सी जगह में भी काफी असरदार सजावट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के पास कुछ मोरपंख रखें और बांसुरी को उनके बगल में सजा दें।

लाइट्स से बनाएं रात जैसा माहौल

जन्माष्टमी की झांकी में लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। फेयरी लाइट या स्ट्रिंग लाइट है तो उसे बैकड्रॉप के किनारों पर लगा सकते हैं। लाइट को पूरे मंदिर पर लपेटने के बजाय सिर्फ पीछे या आसपास लगाएं। इससे कान्हा की मूर्ति पर फोकस बना रहेगा और झांकी भी ज्यादा भरी-भरी नहीं लगेगी।

छोटी-सी यमुना थीम बनाएं

अगर आपके पास थोड़ी ज्यादा जगह है तो झांकी में यमुना किनारे का छोटा-सा दृश्य बनाया जा सकता है। इसके लिए नीले रंग का कपड़ा नीचे बिछाकर पानी का प्रभाव दिया जा सकता है। किनारे पर कुछ नकली या असली घास, छोटे पौधे या फूल रख दें। एक तरफ कान्हा की मूर्ति और दूसरी तरफ छोटी मटकी या गाय की छोटी प्रतिमा रखकर पूरा दृश्य तैयार करें।

छोटी घंटियां और मोतियों की लड़ियां लगाएं

घर में पड़ी पुरानी सजावटी घंटियां, मोतियों की लड़ियां या लेस भी इस काम आ सकती हैं। इन्हें बैकड्रॉप के किनारों पर या चौकी के सामने लगाया जा सकता है।

झांकी को खूबसूरत बनाने के चक्कर में सजावटी सामान इतना ज्यादा न भरें कि भगवान कृष्ण की मूर्ति ही नजर न आए। सजावट का मकसद कान्हा की झांकी को निखारना है, उसे ढकना नहीं। इसलिए कम लेकिन सोच-समझकर की गई सजावट ज्यादा आकर्षक लगेगी।