जन्माष्टमी का पर्व भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करते हैं। बाल स्वरूप में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने के साथ ही उन्हें भक्त बच्चों की तरह स्नान भी कराते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और भोग लगाते हैं। उनके जन्मोत्सव से पहले लोग घर के मंदिरों की साफ-सफाई भी करते हैं। हालांकि, कई बार मंदिर की जाली और कोनों में जमी धूल-मिट्टी को साफ करना आसान नहीं होता। इसके अलावा अगरबत्ती और दीपक के धुएं से जमी कालिख और तेल के दाग भी मंदिर की चमक को फीका कर देते हैं।

अगर आपका भी मंदिर काफी गंदा हो गया है तो जन्माष्टमी से पहले कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से उसकी सफाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह मंदिर को चमकाएं:

धूल-मिट्टी कैसे साफ करें

मंदिर की जालियों में जमी धूल-मिट्टी को साफ करने के लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी न साफ हो, तो टूथब्रश की मदद से इसकी धूल को साफ किया जा सकता है।

लकड़ी के मंदिर की ऐसे करें सफाई

अगर आपके घर में लकड़ी का मंदिर है तो उस पर ज्यादा पानी डालने से बचना चाहिए। इसके लिए एक कटोरी में हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा-सा माइल्ड लिक्विड सोप मिलाएं। अब कपड़े को इसमें भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें और मंदिर की सतह को पोंछें। इसके बाद साफ सूखे कपड़े से नमी हटा दें।

धुएं की कालिख कैसे साफ करें

दीपक और अगरबत्ती के लगातार इस्तेमाल से अगर मंदिर की छत या पीछे की दीवार पर काली परत जमा हो गई है, तो इसे सबसे पहले सूखे कपड़े से साफ कर दें। इसके बाद हल्के साबुन वाले पानी से कपड़ा निचोड़कर धीरे-धीरे साफ करें।

सबसे आसान तरीका

अगर आपके पास समय की कमी है तो मंदिर को साफ करने के लिए ग्लास क्लिनर साफ करने वाला कॉलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मंदिर से सारी मूर्तियों और पूजा के सामान को निकाल कर किसी साफ जगह पर रख दें। अब साफ कपड़े की मदद से पहले धूल और मिट्टी को साफ कर लें।

ग्लास क्लिनर से साफ करने का तरीका

अब कॉलिन को मंदिर के उस हिस्से पर छिड़के जहां की सफाई सबसे पहले करनी है। इसे छिड़कने के 30-40 सेकंड के बाद माइक्रोफाइबर या साफ सूती कपड़े से हल्के हाथों से रगड़कर साफ करना शुरू करें। इसी तरह अन्य हिस्सों पर कॉलिन छिड़ककर साफ करते जाएं।

तेल और धूएं से जमी काली परत को भी हटाने के लिए कॉलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभावित जगहों पर कॉलिन छिड़कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद कपड़े से साफ कर दें। अंत में पूरे मंदिर को हल्के गीले कपड़े से साफ करें और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दें। ऐसे में आप जन्माष्टमी के मौके पर बहुत कम समय में इन आसान तरीकों से मंदिर की सफाई कर सकते हैं।

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