जन्माष्टमी का उत्सव इस साल 4 सितंबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर लोग घरों की साफ-सफाई करने के साथ मंदिर और पूजा स्थल को भी सुंदर तरीके से सजाते हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और रात में विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता के अनुसार, मध्यरात्रि में कान्हा के जन्म के बाद उन्हें तरह-तरह के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। इसके साथ ही काफी लोग जन्माष्टमी के उत्सव को खास बनाने के लिए केक भी काटते हैं।

अगर आप भी इस बार कान्हा के जन्मोत्सव पर के लिए केक तैयार करना चाहते हैं, तो इसे बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर केक को बनाने के लिए ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप बिना ओवन के ही घर पर आसानी से कुकर या कड़ाही में स्वादिष्ट केक तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आप केक के लिए मैदा की जगह गेहूं का आटा चुन सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मिठास के लिए गुड़ या मिश्री का उपयोग कर सकते हैं।

घर पर केक बनाने के लिए सामग्री

1 कप गेहूं का आटा

आधा कप दही

आधा कप मिश्री पाउडर या बारीक पिसा गुड़ (स्वादनुसार)

1/4 कप घी

आधा चम्मच बेकिंग पाउडर

1/4 चम्मच बेकिंग सोडा

आधा चम्मच इलायची पाउडर

2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू-बादाम

1 बड़ा चम्मच किशमिश

1-2 बड़े चम्मच दूध, जरूरत के अनुसार

केक टिन चिकना करने के लिए थोड़ा सा घी

जन्माष्टमी पर झटपट कैसे बनाएं केक

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही, मिश्री या पिसा गुड़ डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद इसमें पिघला हुआ घी और दूध डालकर मिला दें। अब गेहूं के आटे को छानकर धीरे-धीरे मिश्रण में डालें। इलायची पाउडर भी मिला दें। जरूरत के अनुसार 1-2 चम्मच दूध डालकर बैटर तैयार करें। बैटर न बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा। अंत में कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर हल्के हाथ से मिला दें।

एक भारी तले वाले कुकर या कड़ाही में लगभग 1-2 कप नमक या रेत की परत बिछा दें। इसके ऊपर एक स्टैंड रखें और इसे ढककर करीब 8-10 मिनट मध्यम आंच पर प्रीहीट करें। अगर कुकर में बना रहे हैं, तो सीटी और रबर की गैसकेट निकाल दें। केक बनाते समय कुकर को प्रेशर कुकर की तरह बंद नहीं करना है।

केक टिन को घी से चिकना करें और उसमें थोड़ा आटा छिड़क दें। तैयार बैटर टिन में डालकर हल्के से टैप करें ताकि अंदर की हवा निकल जाए। टिन को सावधानी से पहले से गर्म कुकर या कड़ाही के स्टैंड पर रख दें और इसे 30-40 मिनट धीमी से मध्यम आंच पर पकाएं। इसके बाद एक टूथपिक डालकर देखें कि केक तैयार है या नहीं।

तैयार केक को बाहर निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद ऊपर से थोड़े कटे काजू-बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर सजा दें। जन्माष्टमी के दिन इसे और खास बनाने के लिए ऊपर माखन की छोटी कटोरी, मोरपंख और केक के पास बाल गोपाल की छोटी सी मूर्ति रखकर सजावट कर सकते हैं। इस तरह आप जन्माष्टमी के मौके पर घर पर ही बिना ओवन के स्वादिष्ट केक तैयार कर सकते हैं।

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