Puja ke Bartan Kaise Saaf Kare: जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, जिसे देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में खूबसूरत सजावट की जाती है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तरह-तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इस दौरान मंदिरों की साफ-सफाई पर भी खूब ध्यान दिया जाता है। जन्माष्टमी से पहले ही मंदिर की साफ-सफाई करने से त्योहार वाले दिन आपको बाकी चीजों की तैयारी करने के लिए समय मिल सकता है।

मंदिर में पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। जो समय के साथ काले और पुराने दिखने लगते हैं और उनकी चमक खो जाती है। ऐसे में पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की चमक को वापस लाने के लिए घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है। जिससे मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लग सकते हैं।

नमक और नींबू का इस्तेमाल

पूजा की थाली, घंटी, लोटा और अन्य बर्तनों को साफ करने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बर्तनों के ऊपर नमक को छिड़कें। अब नींबू को आधा काटकर इससे बर्तनों की सफाई करें। इससे धातु की फीकी चमक को वापस लाया जा सकता है। नींबू से साफ करने के बाद बर्तनों को पानी से अच्छी तरह धो लें। अब साफ सूती कपड़े से सभी बर्तनों को पोंछ लें ताकि बर्तनों पर पानी के निशान न पड़ें। इस तरीके को तांबे और पीतल के बर्तनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इमली का पेस्ट

इमली तांबे और पीतल के गंदे और काले पड़े बर्तनों को आसानी से साफ करने में मदद कर सकती है। इस तरीके से सफाई करने के लिए इमली का गूदा निकाल लें। अब एक पैन में पानी गर्म करें और इमली के पेस्ट को डाल दें। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें। इसे तांबे और पीतल के बर्तनों पर लगाएं और करीब 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इन्हें साफ करें और फिर पानी से धो लें।

विनेगर और साबुन

विनेगर और साबुन का इस्तेमाल करके पूजा के बर्तनों को साफ किया जा सकता है। इसके लिए एक बाउल में कुछ बूंदें लिक्विड साबुन डालें और साथ में विनेगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिश्रण में तांबे, पीतल और कांसे के बर्तनों को कुछ देर के लिए डुबोकर रखें। अब इन्हें धीरे-धीरे हाथों से रगड़कर साफ करें और फिर पानी से धो लें।

बेकिंग सोडा

पूजा के बर्तनों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा आसान तरीका साबित हो सकता है। इससे आप पीलत, तांबे और कांसे के बर्तनों की चमक को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। इसका पेस्ट तैयार करें और इसे बर्तनों पर लगाएं। कुछ देर ऐसे ही रहने दें और फिर इन्हें रगड़कर साफ करें। इस तरह बर्तनों का कालापन और खोई हुई चमक वापस आ सकती है।

मंदिर के सभी बर्तनों को साफ करने के बाद पूजा में इस्तेमाल करने से पहले सॉफ्ट और सूखे सूती कपड़े से इन्हें पोंछ लें। क्योंकि पानी या नमी के संपर्क में आते ही ये धातु प्रतिक्रिया करने लगते हैं। जिससे बर्तनों की चमक जल्दी फीकी पड़ सकती है। इस तरह बर्तनों की चमक को वापस लाने के लिए घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है।