Janmashtami special Mewa Paag Recipe: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों से लेकर घरों में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कान्हा को भोग लगाने के लिए अगर आप भी कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हैं तो इस बार मथुरा स्टाइल मेवा पाग घर में बना सकती हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू होते ही घरों में भोग की लिस्ट भी बनने लगती है। कोई माखन-मिश्री तैयार करता है तो कोई धनिया पंजीरी, मिठाइयां और तरह-तरह के पकवान बनाता है। इस बार आप कान्हाजी के लिए मेवा पाग बनाएं। इसमें मेवा और चीनी की चाशनी का खास मेल होता है, जो इसे स्वाद में अलग बनाता है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप चीनी

1/2 कप बादाम

1/2 कप काजू

1/2 कप तरबूज के बीज

1/2 कप चिरोंजी दाना

1 कप फूल मखाना

1/2 कप साबुत गोंद

1/2 चम्मच इलायची पाउडर

आवश्यकता अनुसार घी तलने के लिए

इस तरह बनाएं मेवा पाक

मेवा पाग बनाने के लिए आपको कड़ाही में 1 कप घी गर्म करना है। इसके बाद आपको उसमें बादाम,काजू व चिरोंजी को डालकर हल्का भून लेना है। फिर इन चीजों को निकालकर किसी प्लेट में रख लें। इसके बाद गोंद को तलें। इसे भी बाहर निकाल लें। फिर आपको बचे हुए घी में मखाने और तरबूज के बीज को डालकर तलना है। इन्हें भी प्लेट में निकाल दें। अब एक के बाद एक ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही रोस्ट कर लें। फिर कड़ाही में चीनी और पानी डालकर गैस पर रख दें। इससे चाशनी तैयार करें। इसके बाद तला हुआ मेवा इसमें डाल दें। फिर इस मिश्रण में इलायची पाउडर डालें। इन्हें 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद आप एक प्लेट में घी फैलाएं। इसके बाद पकाया हुआ मेवा इसमें डालें। 10-15 मिनट ठंडा होने दें। फिर चाकू की मदद से इन्हें काट लें। आपका मेवा पाक बनकर तैयार है।

पाग बनाते समय ये बात याद रखें

चाशनी बहुत पतली रही तो पाग जमने में दिक्कत होगी और बहुत ज्यादा पक गई तो मिश्रण कड़ा हो सकता है। इसलिए चाशनी को सही स्टेज पर उतारना इस रेसिपी की सबसे जरूरी कड़ी है। साथ ही मेवे डालने के बाद मिश्रण को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना चीनी दोबारा क्रिस्टलाइज हो सकती है।

बनाते समय अपनाएं ये उपाय

थाली में हल्का घी लगाएं: पाग फैलाने से पहले प्लेट या ट्रे पर बहुत पतली परत घी की लगा दें।

बटर पेपर इस्तेमाल करें: सबसे आसान तरीका है ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर ऊपर से पाग का मिश्रण फैलाना।

चाशनी सही पकाएं: चाशनी बहुत पतली रह गई तो पाग चिपचिपा रहेगा और ठीक से सेट नहीं होगा।

मेवे मिलाते ही तुरंत फैलाएं: मिश्रण ठंडा होने लगा तो जम जाएगा और बराबर फैलाना मुश्किल होगा।

पूरी तरह ठंडा होने दें: गर्म या अधजमे पाग को काटने की कोशिश न करें। पूरी तरह सेट होने के बाद ही टुकड़े करें।

चाकू पर हल्का घी लगाएं: काटते समय चाकू चिपके नहीं और पाग के टुकड़े टूटें नहीं, इसके लिए ब्लेड पर हल्का घी लगा सकते हैं।

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