Janmashtami 2026: जन्माष्टमी का त्योहार भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के आध्यात्मिक इतिहास को जानने के साथ-साथ लोगों की परंपराओं और उनसे जुड़े उत्सवों को जानने का मौका है। इस जश्न को करीब से देखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ खास जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी के जश्न से लेकर मुंबई में दही हांडी उत्सव देखने लायक होता है।

\जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि लोगों के लिए भारत की विरासत, वास्तुकला, संगीत, खानपान और संस्कृति को करीब से जानने का अच्छा मौका है। इस दौरान आपको मंदिर की खास सजावट, आधी रात की पूजा और आरती, भजन, कृष्ण भक्ति से जुड़े गीत, दही हांडी समारोह, रासलीला नृ्त्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने का अनुभव मिल सकता है। इस अवसर पर आप भारत की कुछ शानदार जगहों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां दी गई जगहों को चुन सकते हैं।

मथुरा

जन्माष्टमी पर मथुरा जाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। यही वजह है जन्माष्टमी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। यहां पर आप द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और स्थानीय बाजारों की सैर भी कर सकते हैं। यहां मंदिरों की सजावट, आरती और त्योहार का माहौल बहुत खास होता है।

वृंदावन

जन्माष्टमी के दौरान वृंदावन में भक्तों के बीच खास उत्साह देखने को मिलता है। यह जगह भगवान की बाल लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है। बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन वृंदावन, प्रेम मंदिर और अन्य कई मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर भक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मथुरा और वृंदावन को आप साथ में घूम सकते हैं।

गोकुल

भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी प्रमुख जगह गोकुल मथुरा के पास स्थित है। मथुरा-वृंदावन की यात्रा के दौरान गोकुल जाना भी आसान रहता है। कृष्ण के बाल जीवन और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानने के लिए इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

द्वारका

गुजरात में स्थित द्वारका भगवान कृष्ण से जुड़ी प्रमुख जगह है। यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दौरान द्वारका की यात्रा करने पर मंदिरों के दर्शन के साथ-साथ गुजरात के समुद्र तट और आसपास के इलाकों को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है।

मुंबई

मुंबई में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी थोड़ी अलग होती है। यह शहर खास तौर पर दही हांडी उत्सव के लिए जाना जाता है। इस दौरान ऊंचाई पर लटकी मटकी को तोड़ने के लिए लोग मानव पिरामिड बनाते हैं। अलग-अलग जगहों पर होने वाले कार्यक्रम लोगों को एक साथ जोड़ते हैं, जिसकी वजह जन्माष्टमी का जश्न खास बन जाता है।

उडुपी

कर्नाटक का उडुपी भगवान कृष्ण से जुड़ी आस्था और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां स्थित प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव दक्षिण भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। मंदिर दर्शन के साथ-साथ आप यहां की संस्कृति, परंपराओं और खानपान को करीब से जान सकते हैं।

दिल्ली

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो जन्माष्टमी मनाने के लिए लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे मंदिर हैं, जहां जन्माष्टमी के मौके पर खास आयोजन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। परिवार के साथ इस दिन मंदिर दर्शन करने का प्लान कर सकते हैं।