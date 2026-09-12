जाह्नवी कपूर की फिटनेस और उनकी टोंड बॉडी अक्सर चर्चा में रहती है। वह अपनी फिटनेस रूटीन में पैरों की एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान देती हैं। हाल ही में उनके फिटनेस स्टूडियो ने सोशल मीडिया पर जाह्नवी के लेग डे वर्कआउट की झलक शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में मजेदार अंदाज में लिखा गया, “Spaghetti or rice? Janhvi chose legs.”

जाह्नवी अपने वर्कआउट रूटीन में पैरों के अलग-अलग हिस्सों को मजबूत करने के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज करती हैं। इनमें क्वाड्रिसेप्स (जांघों के आगे की मांसपेशियां), हैमस्ट्रिंग (जांघों के पीछे की मांसपेशियां), ग्लूट्स (कूल्हों की मांसपेशियां) और पिंडलियों पर काम करने वाली एक्सरसाइज शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन एक्सरसाइज का फायदा सिर्फ पैरों को शेप देने तक सीमित नहीं है। मजबूत पैर चलने-फिरने, शरीर का संतुलन बनाए रखने और उम्र बढ़ने के साथ रोजमर्रा के काम आसानी से करने में भी मदद करते हैं। आइए जानें इसके बारे में।

एक्सपर्ट ने दिया यह जवाब

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल से बात की तो उन्होंने बताया पैरों की मांसपेशियां शरीर के सबसे बड़े मसल ग्रुप में शामिल होती हैं। इसलिए इन्हें मजबूत रखना शरीर की गतिशीलता, संतुलन, मेटाबॉलिक हेल्थ और लंबे समय तक खुद से रोजमर्रा के काम करने की क्षमता के लिए जरूरी है।

जाह्नवी कपूर की लेग डे रूटीन में कौन सी एक्सरसाइज शामिल हैं?

फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल बताती हैं कि जाह्नवी कपूर की रूटीन में पैरों के अलग-अलग हिस्सों को मजबूत करने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया गया है।

केटलबेल लिफ्ट

इस एक्सरसाइज की बात करें तो इस एक्सरसाइज से पैरों के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए पैर के जोड़ को मजबूत होना जरूरी है और इससे गिरने के खतरे को कम करने में भी मदद मिलती है।

लेग एक्सटेंशन

इसमें क्वाड्रिसेप्स यानी जांघों के आगे की मांसपेशियों पर काम होता है। ये मांसपेशियां हमारे रोज के कई कामों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कुर्सी से उठना या सीढ़ियां चढ़ना।

लेग प्रेस

यह भी बेहद खास एक्सरसाइज है। इसमें पैरों की कई बड़ी मांसपेशियों पर काम करती है। इसमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स शामिल हैं। गरिमा गोयल के मुताबिक, इससे पैरों को ताकतवर बनाने में मदद मिलती है।

लेग वर्कआउट का फायदा सिर्फ पैरों को टोंड बनाने तक नहीं

गरिमा गोयल के मुताबिक, पैरों की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फायदा सिर्फ मसल्स को शेप देने तक सीमित नहीं है। शरीर के निचले हिस्से की मजबूत मांसपेशियां इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने और आराम की स्थिति में शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

जाह्नवी जैसी एक्सरसाइज देखकर सीधे शुरू न कर दें

सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी की वर्कआउट देखकर उसे बिल्कुल उसी तरह करने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान KIMS Hospitals, Thane के Consultant Arthroscopy डॉ. स्वप्निल जांबारे बताते हैं कि शुरुआती लोग अक्सर ऑनलाइन देखकर रूटीन को हूबहू कॉपी करने लगते हैं। उनके मुताबिक, शुरुआत में एक्सरसाइज को हल्के स्तर से शुरू करना ज्यादा सुरक्षित है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई एक्सरसाइज या वर्कआउट रूटीन को शुरू करने से पहले अपने फिटनेस ट्रेनर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।