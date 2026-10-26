नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए लिहाज के अच्छा माना जाता है। इस समय मौसम बदल रहा होता है। गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाती है और मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। ये परफेक्ट टाइम होता है जब ऐतिहासिक जगहों, किलों, और खुले बाजारों को एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है।

ऐसे में अगर आपका नवंबर में कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो तो आप राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जयपुर में जहां आपको किले, ऐतिहासिक इमारतें और बाजार देखने को मिलेंगे, वहीं उदयपुर की खूबसूरत झीलें, महल और अरावली की पहाड़ियां आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं।

नवंबर में जयपुर घूमने क्यों जाएं?

पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की ऐतिहासिक इमारतें, राजसी वास्तुकला, पारंपरिक बाजार और राजस्थानी खानपान पर्यटकों को अक्सर आकर्षित करते हैं। नवंबर में मौसम आमतौर पर बाहर घूमने के अनुकूल रहता है, इसलिए एक ही ट्रिप में कई पर्यटन स्थल देखे जा सकते हैं।

जयपुर में कहां-कहां घूम सकते हैं?

आमेर किला: जयपुर जा रहे हैं तो आमेर किले को अपनी लिस्ट में शामिल करें। यहां की भव्य वास्तुकला, बड़े दरवाजों, नक्काशीदार गलियारों और महलनुमा संरचनाओं को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा।

हवा महल: जयपुर जाने के बाद सुंदर-सुंदर फोटो खींचवाने हैं तो आपको हवा महल जरूर जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक इमारत की जालीदार खिड़कियां और अनोखा बाहरी स्वरूप पर्यटकों को लुभाता है। इसके आसपास आप पुराने जयपुर की सैर भी कर सकते हैं।

सिटी पैलेस: शाही इतिहास और राजस्थानी वास्तुकला में अगर आपकी दिलचस्पी है तो सिटी पैलेस जाएं। यहां का महल परिसर, ऐतिहासिक वस्तुओं और राजसी विरासत से जुड़े संग्रह देखकर आपको बेहद रोमांच महसूस होगा।

जंतर-मंतर: अगर आपकी रुचि विज्ञान और इतिहास में है तो आपको जंतर-मंतर जरूर जाना चाहिए। यहां की प्राचीन खगोलीय उपकरणों की जानकारी आप ले सकते हैं। इनके जरिए समय और खगोलीय स्थितियों को समझने का मौका भी आपको यहां मिलेगा।

जौहरी बाजार और बापू बाजार: खरीदारी के शौकीन हैं तो जयपुर ट्रिप के दौरान बापू बाजार और जौहरी बाजर घूमना न भूलें। यहां आभूषण, रंगीन कपड़े, हस्तशिल्प, जूतियां और दूसरी स्थानीय चीजें देखने व खरीदने को मिल सकती हैं।

नवंबर में उदयपुर घूमने क्यों जाएं?

झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती आपको बेहद पसंद आएगी। यहां की झीलें, महल, घाट और अरावली की पहाड़ियां इसे राजस्थान की दूसरी जगहों से अलग पहचान देते हैं। नवंबर में मौसम आम तौर पर सुहावना होने से झीलों के आसपास घूमना, नाव की सवारी करना और शहर की ऐतिहासिक जगहों को देखना अच्छा अनुभव हो सकता है।

उदयपुर में कहां-कहां घूम सकते हैं?

पिछोला झील: उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झीलों में शामिल पिछोला झील के आसपास बने महल और घाट बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहां आप नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं।

सिटी पैलेस: पिछोला झील के किनारे स्थित यह महल परिसर अपनी भव्य बनावट, आंगनों, बालकनियों और शहर के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यहां घूमकर मेवाड़ के शाही इतिहास के बारे में जान सकते हैं।

फतेह सागर झील: झील के किनारे समय बिताने, आसपास की पहाड़ियों के नजारे देखने और आराम से घूमने के लिए यह अच्छी जगह है।

सज्जनगढ़ यानी मॉनसून पैलेस: पहाड़ी पर स्थित यह महल शहर और आसपास के प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए लोकप्रिय है। साफ मौसम में यहां से दूर तक फैली पहाड़ियों और झीलों का दृश्य आकर्षित करता है।