जगन्नाथपुरी जाने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन ज्यादा खर्च की चिंता की वजह से कई बार प्लान नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करके वहां जाते हैं तो कम बजट में भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं।

दिल्ली से पुरी कैसे पहुंचें, कहां ठहरें, खाने-पीने के लिए कौन से विकल्प चुनें और दो दिन में किन जगहों की सैर करें, जानिए इस ट्रिप का पूरा प्लान। साथ ही उन गलतियों के बारे में भी जानेंगे जो आपके यात्रा के बजट को बिगाड़ सकती हैं। इन्हें करने से आपको बचना है।

दिल्ली से जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचें?

कम बजट में जगन्नाथपुरी जाने के लिए ट्रेन सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। दिल्ली से पुरी के बीच करीब 1,780 किलोमीटर की दूरी है और ट्रेन से पहुंचने में लगभग 31 से 40 घंटे लग सकते हैं। आनंद विहार से नंदनकानन एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें मिलती हैं। वहीं, हजरत निजामुद्दीन से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस भी पुरी जाती है।

किराया और ट्रेन का समय यात्रा की तारीख के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले IRCTC पर जानकारी जरूर जांच लें। फ्लाइट से जाना चाहें तो भुवनेश्वर तक हवाई सफर कर सकते हैं, लेकिन वहां से पुरी पहुंचने के लिए अलग से बस या टैक्सी लेनी होगी। ऐसे में ट्रेन का विकल्प ज्यादा किफायती पड़ सकता है।

पुरी में कहां ठहरें और क्या खाएं?

पुरी पहुंचने के बाद ऐसी जगह होटल या धर्मशाला चुनें, जहां से जगन्नाथ मंदिर आसानी से पहुंचा जा सके। मंदिर के आसपास बजट लॉज और गेस्ट हाउस के विकल्प मिल जाते हैं। मंदिर प्रशासन के भक्त निवास में भी ठहरने की व्यवस्था है। कमरे की उपलब्धता और किराया पहले पता कर लें। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान होटल महंगे हो सकते हैं, इसलिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहेगा।

खाने के लिए मंदिर के आसपास कई शाकाहारी भोजनालय मिल जाएंगे। यहां दाल-चावल, थाली और ओडिया व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। पुरी जाएं तो मंदिर के आनंद बाजार में मिलने वाला महाप्रसाद लेना न भूलें। यह जगन्नाथ मंदिर की खास परंपरा का हिस्सा है।

पहले दिन करें जगन्नाथ मंदिर के दर्शन और पुरी बीच की सैर

पुरी पहुंचने के बाद पहले दिन की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के दर्शन से करें। सुबह जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश करें, ताकि भीड़ से बचा जा सके। मंदिर में दर्शन का समय पूजा और अनुष्ठानों के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए जाने से पहले समय की जानकारी जरूर लें। मंदिर में मोबाइल, कैमरा और जूते-चप्पल ले जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें बाहर जमा कराना पड़ता है। मंदिर में सामान्य दर्शन के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

दर्शन के बाद मंदिर के आनंद बाजार में महाप्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद गुंडिचा मंदिर घूमने जाएं। शाम को पुरी बीच पर समय बिताएं। समुद्र किनारे टहलने और सूर्यास्त देखने का अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।

दूसरे दिन जाएं कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा बीच

दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद कोणार्क के लिए निकलें। पुरी से कोणार्क की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। यहां स्थित सूर्य मंदिर अपनी रथ जैसी बनावट और पत्थरों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है।

कोणार्क घूमने के बाद चंद्रभागा बीच जा सकते हैं। यहां समुद्र किनारे कुछ समय बिताकर शाम तक पुरी लौट आएं। पुरी से कोणार्क जाने के लिए बस या साझा वाहन का विकल्प चुन सकते हैं। इससे निजी टैक्सी के मुकाबले खर्च कम हो सकता है। अगर आपको हस्तशिल्प और पारंपरिक कला में दिलचस्पी है तो रघुराजपुर गांव भी घूमने जा सकते हैं, जो पट्टचित्र कला के लिए जाना जाता है।

कितना आएगा दो दिन की यात्रा का खर्च?

अगर आप दिल्ली से स्लीपर ट्रेन से आते-जाते हैं, दो रात बजट होटल में रुकते हैं और स्थानीय बस या साझा वाहन से घूमते हैं तो प्रति व्यक्ति करीब 4,000 से 6,600 रुपये का खर्च आ सकता है। इसमें ट्रेन का किराया, ठहरना, खाना और स्थानीय घूमना शामिल है। हालांकि, यह अनुमान है। होटल, ट्रेन और स्थानीय परिवहन का वास्तविक खर्च यात्रा की तारीख और उपलब्धता के

अनुसार कम-ज्यादा हो सकता है।

इन गलतियों से बचें, वरना बढ़ सकता है खर्च

पुरी की यात्रा का बजट बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह बिना प्लानिंग के घूमना हो सकती है। इसलिए ट्रेन टिकट आखिरी समय पर बुक न करें और होटल भी पहले से तय कर लें। मंदिर से बहुत दूर कमरा लेने पर आने-जाने में अतिरिक्त पैसे खर्च हो सकते हैं। ऑटो या टैक्सी में बैठने से पहले किराया तय कर लें। कोणार्क जाने के लिए भी बस या साझा वाहन का विकल्प देखें। इसके अलावा त्योहारों और लंबे वीकेंड पर होटल की कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए ऐसे समय में यात्रा का प्लान पहले से बनाएं।