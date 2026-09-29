हिंदी सिनेमा में जैकी श्रॉफ अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वह पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी काफी प्रसिद्ध हैं। उनका कहना है कि पेड़-पौधों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। अभिनेता जहां भी जाते हैं, वहां अपने साथ एक पौधा जरूर रखते हैं। वह लोगों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आग्रह करते हैं। इसके साथ ही जैकी श्रॉफ 69 की उम्र में काफी फिट हैं। उनकी इस फिटनेस के पीछे उनका सख्त रूटीन और खान पान है।

जैकी श्रॉफ ने हाल ही में बताया कि वह अदरक के पानी को काफी पसंद करते हैं। उनका कहना है कि अदरक को पीसकर पानी में उबाल लें और खाना खाने के बाद इसे पी लें। अभिनेता ने दिन में एक बार पीने की सलाह दी है। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने ठाणे स्थित KIMS अस्पताल की मुख्य डाइटिशियन डॉ. अमरीन शेख से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में खाना खाने के बाद अदरक का पानी फायदेमंद होता है।

डॉ. अमरीन शेख कहती हैं कि अदरक का पानी रोजाना की दिनचर्या में शामिल किया जाने वाला “एक आसान और सेहतमंद विकल्प” हो सकता है। “अदरक में कुछ प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सूजन कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये पाचन में मदद कर सकते हैं, पेट फूलने की समस्या को कम कर सकते हैं और मतली से राहत दिला सकते हैं। कई लोगों को यह खासतौर पर मौसम बदलने के दौरान या भारी खाना खाने के बाद राहत देने वाला लगता है।”

इम्यूनिटी और सेहत के लिए कितना फायदेमंद है

अदरक का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने में किया जाता रहा है। डॉ. अमरीन शेख के अनुसार, “सिर्फ कोई एक पेय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ा सकता। हालांकि, संतुलित आहार, अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने के साथ अदरक शरीर की प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है।”

क्या सावधानियां बरतें

अदरक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। डॉ. अमरीन शेख के अनुसार, “बहुत अधिक अदरक का सेवन कुछ लोगों में एसिडिटी, सीने में जलन या पेट की परेशानी पैदा कर सकता है। जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं या जिन्हें कोई खास बीमारी है, उन्हें नियमित रूप से अधिक मात्रा में अदरक का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।”

अदरक का पानी पीने का सही तरीका

ताजी अदरक के कुछ टुकड़ों को पानी में उबालें और कुछ देर इसे ठंडा होने दें। इसमें चीनी नहीं डालनी चाहिए। अदरक का पानी स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे पौष्टिक भोजन या किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए। स्वस्थ रहने की आदतें इसलिए लंबे समय तक बनी रहती हैं क्योंकि वे आसान और नियमित रूप से अपनाई जा सकती हैं। संतुलित जीवनशैली के साथ अदरक का पानी भी ऐसी ही एक आदत का हिस्सा हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञ से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई दिनचर्या को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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