अंडे का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। खासकर एक्सरसाइज करने वाले लोग प्रोटीन के लिए अंडों का सेवन करते हैं। एक मध्यम आकार के उबले अंडे (करीब 50 ग्राम) में लगभग 78 कैलोरी, 6 से 7 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और 5 ग्राम स्वस्थ वसा पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन डी, ए, ई, बी12 और कई खनिज भी पाए जाते हैं। लेकिन अंडे का लाभ तभी मिलता है, जब वह ताजा हो। बाजार में मिलने वाले अंडे कई बार पुराने, सड़े और नकली भी हो सकते हैं। बाहर से अंडे को देखकर पता नहीं चलता कि वह पुराना, ताजा या सड़ा है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अंडे की क्वालिटी की जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने अंडे की गुणवत्ता से जुड़ा यूट्यूब पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह घर पर आसानी से अंडे की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। यूट्यूब वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार एक गिलास में पर्याप्त पानी भरें और उसमें अंडा धीरे से डाल दें। अगर अंडा गिलास की तली में जाकर पूरी तरह क्षैतिज यानी चौड़ाई के बल लेट जाता है, तो आमतौर पर यह अंडा ताजा होने का संकेत माना जाता है। ताजे अंडे के अंदर हवा की जगह बहुत छोटी होती है, इसलिए वह पानी में नीचे बैठ जाता है।

वहीं, अगर अंडा पानी के नीचे तो बैठता है, लेकिन उसका एक सिरा ऊपर की ओर उठा रहता है, तो यह अंडा कुछ पुराना हो सकता है। समय बीतने के साथ अंडे के अंदर की नमी और गैसों में बदलाव होता है और उसका एयर पॉकेट बड़ा होने लगता है, जिसके चलते अंडा पूरी तरह लेटने के बजाय एक तरफ खड़ा या झुका नजर आ सकता है।

इसके अलावा अगर अंडा पानी में ऊपर आकर सतह पर तैरने लगे, तो यह उसके काफी पुराना होने या सड़ा होने का संकेत हो सकता है। वहीं, अंडे को इस्तेमाल करने से पहले तोड़कर उसकी गंध और अंदर की स्थिति भी जांचना जरूरी है। खराब गंध, असामान्य रंग या बनावट अलग दिखे तो ऐसे अंडे को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस तरह आप घर पर पानी की मदद से यह जांच कर सकते हैं कि अंडा पुराना, ताजा या सड़ा हुआ है।

यह भी पढ़ें

FSSAI: कहीं यूरिया वाली चीनी तो नहीं खा रहे, ऐसे करें मिलावट की पहचान

