अमेरिका में इन दिनों साइक्लोस्पोरियासिस (Cyclosporiasis) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक आंतों की बीमारी है, जो ‘साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस’ नाम के बेहद छोटे परजीवी (पैरासाइट) की वजह से होती है। अब तक 30 से अधिक राज्यों में 4,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 80 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह संक्रमण रेस्तरां में परोसी जाने वाली कटी हुई आइसबर्ग लेट्यूस से जुड़ा है।

इस घटना के बाद अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ फल और सब्जियों को सिर्फ धोने से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में पीएसआरआई अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट (जीआई सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन) डॉ. भूषण भोले ने बताया कि खाने-पीने की चीजों की अच्छी तरह सफाई करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ धो लेना पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

साइक्लोस्पोरियासिस क्या है और कैसे फैलता है

डॉ. भोले के अनुसार साइक्लोस्पोरियासिस आंतों का एक संक्रमण है, जो साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम के सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति दूषित खाना या पानी का सेवन करता है। हालांकि, यह परजीवी दूसरे कई बैक्टीरिया की तरह तुरंत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। डॉ. भोले बताते हैं कि यह परजीवी मल के जरिए बाहर निकलने के बाद कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक वातावरण में रहने के बाद ही संक्रमण फैलाने लायक बनता है। इसलिए इसका संक्रमण अक्सर खेती, सिंचाई, फसल की कटाई, सब्जियों की धुलाई या प्रोसेसिंग के दौरान दूषित पानी या खराब साफ-सफाई के कारण फैलता है।

इन सब्जियों में संक्रमण का खतरा अधिक

डॉ. भोले कहते हैं कि यह संक्रमण सबसे ज्यादा लेट्यूस, धनिया, तुलसी, रास्पबेरी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों से जुड़ा पाया जाता है, क्योंकि इन्हें आमतौर पर बिना पकाए भी खाया जाता है। ऐसे में इन्हें खाने से पहले अच्छी तरह धोना बेहद जरूरी है।

हरी पत्तेदार सब्जियों से ज्यादा जोखिम क्यों

जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें ज्यादातर कटी हुई आइसबर्ग लेट्यूस को संक्रमण का कारण माना गया है। डॉ. भोले के अनुसार इसकी कई वजहें हैं। उनके अनुसार, हरी पत्तेदार सब्जियों की कई तहें और मोड़ होते हैं, जिनमें छोटे-छोटे परजीवी आसानी से चिपक सकते हैं। खासकर आइसबर्ग लेट्यूस में यह खतरा ज्यादा होता है। अगर लेट्यूस को काटकर बेचा जाता है, जो जोखिम और भी बढ़ जाता है। क्योंकि काटने से उसकी सतह बढ़ जाती है और प्रोसेसिंग के दौरान कई अलग-अलग खेतों की लेट्यूस को मिलाया जाता है। ऐसे में अगर किसी भी चरण, सिंचाई, कटाई, पैकिंग या परिवहन के दौरान संक्रमण हो जाए, तो वह कई लोगों तक पहुंच सकता है। चूंकि लेट्यूस को आमतौर पर कच्चा खाया जाता है, इसलिए उसे पकाने से मिलने वाली सुरक्षा भी नहीं मिलती और परजीवी जीवित रह सकता है।

सब्जियों और फलों को धोने से संक्रमण से बच सकते हैं या नहीं

डॉ. भोले कहते हैं कि फल और सब्जियों को बहते साफ पानी में धोने से मिट्टी, गंदगी और कुछ सूक्ष्म जीव जरूर हट जाते हैं, लेकिन इससे साइक्लोस्पोरा से पूरी तरह बचाव नहीं होता। यह परजीवी बहुत छोटा होता है और खासकर पत्तेदार सब्जियों की सतह और उनकी तहों में मजबूती से चिपक जाता है। उनके अनुसार, अच्छी तरह धोने के बाद भी सभी परजीवी पूरी तरह नहीं निकलते। इसलिए सब्जियों को धोना सुरक्षा का एक जरूरी तरीका जरूर है, लेकिन इसे संक्रमण से पूरी तरह बचाने वाला उपाय नहीं माना जा सकता।

धोने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं या नहीं

अक्सर लोग बाजार से फल और सब्जियां लाने के बाद उसे धोकर रखते हैं। लेकिन इससे मिट्टी, गंदगी और कुछ हद तक बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीव जरूर हट सकते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया या साइक्लोस्पोरा जैसे परजीवी पूरी तरह खत्म नहीं होते।

क्या हैं इसके लक्षण

डॉ. भूषण भोले का कहना है कि, साइक्लोस्पोरियासिस का सबसे प्रमुख लक्षण लंबे समय तक रहने वाला पानी जैसा दस्त (वॉटर डायरिया) है। अलर समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह कई दिनों या हफ्तों तक बना रह सकता है।

साइक्लोस्पोरियासिस के अन्य लक्षण

पेट में मरोड़ या दर्द

पेट फूलना

मतली (जी मिचलाना)

भूख कम लगना

कमजोरी और थकान

हल्का बुखार

वजन कम होना

कभी-कभी उल्टी होना

डॉ. भूषण भोल कहते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली फूड पॉइजनिंग के लक्षण आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर शुरू हो जाते हैं, जबकि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस अक्सर 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन साइक्लोस्पोरियासिस में संक्रमण के लक्षण आने में ज्यादा समय लग सकता है और ये कई हफ्तों तक बार-बार दिखाई दे सकते हैं।

कैसे कम करें संक्रमण का खतरा

हालांकि सिर्फ धोने से इस परजीवी से पूरी तरह बचाव नहीं होता। लेकिन डॉ. भोले के अनुसार कुछ सावधानियां अपनाकर संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है:

1- खाने से पहले फल और सब्जियों को साफ बहते पानी से अच्छी तरह धोएं।

2- खाना बनाने या खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।

3- जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को समय पर फ्रिज में रखें।

4- खाद्य उत्पादों से जुड़े रिकॉल (वापस) और स्वास्थ्य विभाग की चेतावनियों पर नजर रखें।

5- जिन खाद्य पदार्थों को संक्रमण का कारण बताया गया हो, उनका सेवन न करें।

डॉ. भोले का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग किसी खास खाद्य पदार्थ को संक्रमण का स्रोत बताता है, तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि उस उत्पाद का सेवन पूरी तरह बंद कर दें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नई दिनचर्या अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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