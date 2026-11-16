Winter Pruning Tips: प्रूनिंग का हिंदी अर्थ छंटाई होती है। यह शब्द खासतौर पर बागवानी और कृषि से जुड़ाव रखता है। पौधों को घना, हरा-भरा और स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर प्रूनिंग की जाती है। इससे पौधे में नई शाखाएं आती हैं और फल-फूल भी पहले की तुलना में ज्यादा आ सकते हैं। यही वजह है कि नियमित रूप से पौधों की प्रूनिंग करनी चाहिए।

आप चाहें, तो सर्दियों में भी पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं। हालांकि यह इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा पौधा है। ठंड के मौसम में कई पौधे प्रूनिंग की वजह से सूख सकते हैं। क्योंकि इस दौरान कई पौधे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। ऐसे में सभी पौधों की प्रूनिंग आपके गार्डन को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्या होती है प्रूनिंग (Pruning)

बगीचे या गमले में लगे पौधों की कटाई-छंटाई को बागवानी की भाषा में प्रूनिंग कहा जाता है। जिसमें पेड़-पौधों के कुछ हिस्सों जैसे टहनियों, डालियों या पत्तियों को काट दिया जाता है। जिससे पौधा हरा-भरा, घना और स्वस्थ बना रह सके। ऊपरी या अनचाहे हिस्सों को काटने से पौधे में नई शाखाएं आती हैं। यही वजह है कि प्रूनिंग बागवानी का अहम हिस्सा है। हालांकि अलग-अलग पौधों में प्रूनिंग करने का तरीका और समय अलग हो सकता है।

अगर आप सर्दियों (नवंबर-दिसंबर) के मौके पर पौधों की प्रूनिंग कर रहे हैं, तो यहां बताए गए कुछ पौधों को छोड़ सकते हैं। इन्हें इस मौसम में प्रूनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर आप भी बागवानी का शौक रखते हैं, तो यहां दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है।

वसंत ऋतु में खिलने वाली झाड़ियां

वसंत ऋतु में खिलने वाली झाड़ियों के पौधों को सर्दियों के दौरान विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इसमें लिलैक, मैगनोलिया, जूनबेरी, रोडोडेंड्रोन जैसे पौधे शामिल हैं। इन पौधों को नवंबर-दिसंबर के महीने में प्रूनिंग करने से बचें। फूल खिलने के बाद इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं।

कैमेलिया प्लांट

कैमेलिया प्लांट को सर्दियों का गुलाब भी कहा जाता है। क्योंकि इसके फूल दिखने में गुलाब जैसे होते हैं। जिस समय ज्यादातर पौधों में फूल नहीं खिलते हैं, उस समय इस पौधे में फूल (अक्टूबर से मार्च के बीच) खिलते हैं। इस पौधे की प्रूनिंग गर्मियों के समय की जा सकती है। इसके अलावा फूल खिलने से पहले भी प्रूनिंग करना अच्छा माना जाता है। अगर आप इस पौधे को हरा-भरा और घना बनाना चाहते हैं, तो मार्च से जून के बीच प्रूनिंग कर सकते हैं।

गुलाब

ज्यादा ठंडे या बर्फीले इलाकों में गुलाब के पौधे की प्रूनिंग सर्दियों के मौसम में नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड प्रूनिंग करने से बचें। इस समय पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से यह सूख सकता है। इसीलिए पौधे के सिर्फ उस हिस्से या टहनियों को छांटें जो खराब या कीड़ों वाली है। जिससे पौधे के अन्य हिस्सों को रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा बहुत अधिक पानी की वजह से भी जड़ों को पर्याप्ट हवा नहीं मिल पाती है। ऐसे में पौधे का ख्याल रखना जरूरी है।

टेंडर एवरग्रीन पौधे

इस तरह के पौधे सदाबहार होते हैं, जो सालभर हरे-भरे रहते हैं। हालांकि इन्हें बहुत ठंड और पाले से बचाकर रखना पड़ता है। इस दौरान इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। इनमें जेट प्लांट, रियो प्लांट, ड्रेसीना और एग्लोनिमा जैसे कई पौधे शामिल हैं। जिनमें से कई इंडोर पौधे भी शामिल हैं। इन पौधों की प्रूनिंग करने से बचें ताकि वसंत ऋतु में ये हरे-भरे बने रहें।

फोर्सिथिया

यह काफी प्रसिद्ध झाड़ीदार पौधा है। इसके फूल वसंत ऋतु की शुरुआत में खिलते हैं। ये फूल पीले, चमकीले और सुंदर होते हैं। इन्हें आमतौर पर बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। अगर आपके घर या बगीचे में यह पौधा लगा है, तो इसकी प्रूनिंग सर्दियों के मौसम में करने से बचें।