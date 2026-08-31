वर्तमान समय में देश के कोने-कोने में लोग दक्षिण भारतीय व्यंजनों का सेवन बड़े चाव से करते हैं। इडली, डोसा, वड़ा से लेकर अन्य कई दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं देश के साथ दुनिया के कई और देशों में भी पसंद किए जाते हैं। डोसा की बात करें तो यह अपने कुरकुरेपन और लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है। खासकर मसाला डोसा सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले डोसा में से एक है। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। लेकिन आजकल लोग अपनी सेहत और खान-पान को लेकर काफी सजग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मसाला डोसा जंक फूड की लिस्ट में आता है या नहीं।

मसाला डोसा जंक फूड है या नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने मसाला डोसा को लेकर गुरुग्राम स्थित पारस हेल्थ की डाइटिशियन दृश्य अले से बातचीत की। उनके मुताबिक, मसाला डोसा जंक फूड है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह तैयार किया गया है। “मसाला डोसा अपने आप में जंक फूड नहीं है। यह चावल और दाल के घोल से बनाया जाने वाला पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में प्रोटीन और फर्मेंटेशन (खमीर उठने) की प्रक्रिया से बनने वाले फायदेमंद प्रोबायोटिक्स होते हैं।”

किस तरह से खाने पर फायदेमंद होता है मसाला डोसा

फर्मेंटेशन की प्रक्रिया डोसे को आसानी से पचने वाला बनाती है। वहीं, इसमें भरी जाने वाली आलू की फिलिंग शरीर को ऊर्जा और कुछ जरूरी पोषक तत्व देती है। डाइटिशियन के अनुसार, “अगर मसाला डोसा सीमित मात्रा में खाया जाए और इसके साथ सांभर और नारियल की चटनी जैसे संतुलित विकल्प लिए जाएं, तो यह एक हेल्दी मील का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में इसे जंक फूड कहना सही नहीं होगा।”

कब हेल्दी और अनहेल्दी हो जाता है मसाला डोसा

मसाला डोसा हेल्दी है या अनहेल्दी, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने का तरीका, डोसे की मात्रा और उसके साथ परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ इसकी पोषण गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

कब अनहेल्दी बन जाता है

डाइटिशियन दृश्य अले के अनुसार, “बहुत ज्यादा तेल, मक्खन या घी डालने से डोसे में कैलोरी और फैट की मात्रा बढ़ सकती है।” इसके अलावा, अगर आप बहुत बड़ा डोसा खाते हैं या एक से ज्यादा डोसा खा लेते हैं, तो इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा काफी बढ़ सकती है।

हेल्दी डोसा कैसा होता है

डोसे के साथ पौष्टिक चीजें खाने से यह एक बेहतर और संतुलित भोजन बन सकता है। सांभर जैसे पौष्टिक विकल्प डोसे के साथ प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा तेल वाली चटनी खाने से भोजन में फैट की मात्रा बढ़ सकती है।

बनाने का तरीका भी डालता है असर

मसाला डोसा हेल्दी है या नहीं यह उसके बनाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। कम तेल में बनाया गया डोसा, जिसमें हल्के तेल में भुने हुए आलू भरे गए हों, ज्यादा मात्रा में मक्खन या तेल से बनाए गए डोसे की तुलना में अधिक हेल्दी होता है। डोसे की फिलिंग में मटर, गाजर और प्याज जैसी सब्जियां मिलाने से भी इसकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। सही तरीके से फर्मेंट किए गए घोल और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से डोसा आसानी से पचता है और इसमें पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से मिलते हैं।

रेस्टोरेंट या स्ट्रीट डोसे का क्या पड़ता है असर

अक्सर लोग सड़क किनारे या रेस्टोरेंट में मसाला डोसा खाते हैं। लेकिन, इन जगहों पर बनाए जाने वाले डोसे में कई बार तेल या मक्खन की मात्रा ज्यादा हो सकती है। डाइटिशियन दृश्य अले के मुताबिक, “कई स्ट्रीट स्टॉल और रेस्टोरेंट स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा मात्रा में तेल या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डोसे में कैलोरी और फैट की मात्रा बढ़ जाती है।” इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर सफाई और इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता भी अलग हो सकती है। इसलिए बाहर का डोसा खाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

हालांकि, डाइटिशियन का यह भी कहना है कि कभी-कभार मसाला डोसा खाने में कोई खास परेशानी नहीं हैं। “कभी-कभी बाहर का मसाला डोसा खाना सामान्य तौर पर ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा तेल या घी से बना डोसा बार-बार खाते हैं, तो इससे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी जा सकती है।” ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए मसाला डोसा संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है, अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए, जैसे सप्ताह में एक बार। इसके साथ प्रोटीन से भरपूर सांभर लेना, डोसे की मात्रा का ध्यान रखना और ऊपर से डाला जाने वाला अतिरिक्त तेल या घी कम रखना इसे एक बेहतर विकल्प बना सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की डाइट या हेल्थ रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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