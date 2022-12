What Are Irregular Periods: पेट दर्द, पैरों में दर्द, उल्टी, चक्कर आना और अनियमित पीरियड्स आपको कई गंभीर बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लड़कियों को अनियमित पीरियड्स (Irregular periods symptoms) की समस्या होती है। अनियमित पीरियड्स शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसलिए, अगर आपको भी नियमित पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है। करीब 14 से 25 फीसदी महिलाएं अनियमित पीरियड्स (What causes menstrual irregularities?) की समस्या से जूझ रही हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन महिलाओं को 40 दिनों से ज्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स के अलावा हाई बीपी और डायबिटीज समेत कंसीव करने में कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप भी जानिए अनियमित पीरियड्स (Effects of irregular periods on body) के कारण शरीर में कौन-कौन सी परेशानियां होती हैं।

पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अनियमित पीरियड्स का कारण बन सकता है। हार्मोन के बिगड़ने से हार्मोन का कार्य, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर और हाई बीपी, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही व्यायाम की कमी, धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार और मोटापे के कारण भी पीरियड्स अनियमित (Irregular periods causes) हो सकते हैं।

महिलाओं की तुलना में किशोरों में अनियमित माहवारी अधिक आम है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हृदय संबंधी समस्याओं से कोई लेना-देना हो। वेवेल हेल्थ के अनुसार, दिल से जुड़ी समस्याएं उन महिलाओं में ज्यादा होती हैं, जिन्हें अनियमित पीरियड्स (Irregular periods), लंबे समय तक ब्लीडिंग और पीरियड्स नहीं हो सकते हैं। अनियमित पीरियड्स (Abnormal Menstruation) के कारण आप भी जल्दी मोटापे का शिकार हो सकती हैं। अधिक वजन का हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मोटापे के कारण धमनियों में ब्लॉकेज (Blockage in the arteries due to obesity) होना एक आम समस्या है।

इसलिए, अगर आपको अनियमित पीरियड्स (Irregular periods treatment) की समस्या है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर को दिखाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अनियमित पीरियड्स भी शरीर में बेचैनी का कारण बनते हैं। ऐसे में अगर आप स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाकर अनियमित पीरियड्स की दवा का कोर्स करती हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकती हैं।