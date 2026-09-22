कपड़े प्रेस करते समय अगर गलती से तापमान ज्यादा हो जाए तो कई बार कपड़ा प्लेट पर चिपक जाता है। इससे प्लेट पर काला या भूरा निशान पड़ जाता है। इससे न सिर्फ अगली बार प्रेस से किसी हल्के रंग के कपड़े पर दाग लगने का डर रहता है बल्कि अक्सर प्रेस करते समय दोबारा कोई कपड़ा जलने या चिपकने की संभावना भी बढ़ जाती है।

कुछ लोग प्रेस की प्लेट पर चिपके जले हुए कपड़े को खुरचने या किसी तेज क्लीनर से रगड़कर साफ करने की कोशिश करते हैं। इससे प्रेस की प्लेट खराब हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो पहले ये आसान तरीका आजमाएं—हो सकता है जली हुई परत बिना ज्यादा रगड़े ही निकल जाए।

घर पर प्रेस की प्लेट कैसे साफ करें?

सबसे पहले प्रेस को बंद करके ठंडा करें

जब भी प्रेस की सफाई शुरू करें तो सबसे पहले प्लग निकाल दें। प्रेस को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म प्लेट पर सफाई करने की कोशिश न करें।

चिपके हुए कपड़े को जबरदस्ती न खींचें

अगर कपड़े का टुकड़ा प्लेट पर चिपका है तो उसे चाकू, ब्लेड या स्क्रूड्राइवर से खुरचने की कोशिश न करें। इससे प्लेट पर खरोंच पड़ सकती है।

बेकिंग सोडा और पानी का हल्का पेस्ट बनाएं

अगर आपकी प्रेस की प्लेट पर नॉन-स्टिक कोटिंग नहीं है और निर्माता ने बेकिंग सोडा से सफाई को मना नहीं किया है, तो थोड़े बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पतला पेस्ट बनाएं। इसे ठंडी प्लेट पर बहुत हल्के हाथ से लगाएं और मुलायम कपड़े से पोंछें। जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है।

फिर साफ गीले कपड़े से पोंछें

सफाई के बाद प्लेट पर पेस्ट का कोई हिस्सा न बचने दें। इसके लिए साफ, हल्के गीले कपड़े से प्लेट पोंछें और फिर उसे अच्छी तरह सुखा लें।

अगर प्लेट पर कोटिंग है तो ज्यादा सावधानी

नॉन-स्टिक या दूसरी कोटिंग है तो नमक, स्क्रबिंग पाउडर, स्टील वूल या सैंडपेपर जैसी चीजों से रगड़ना ठीक नहीं है। ऐसी प्लेट के लिए सबसे सुरक्षित तरीका आमतौर पर निर्माता के निर्देशों के मुताबिक सफाई करना है।

इस बाता का ध्यान रखें कि सफाई के बाद सीधे अपना पसंदीदा कपड़ा प्रेस न करें। पहले किसी पुराने सूती कपड़े पर प्रेस चलाकर देख लें कि प्लेट से कोई काला निशान तो नहीं आ रहा।