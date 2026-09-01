बिजली जाते ही अगर इन्वर्टर कुछ देर चलने के बाद ही जवाब दे देता है तो आपके दिमाग में आता है अब तो बैटरी बदलवानी पड़ेगी। क्या आपको पता है अगर आपका इन्वर्टर भी कम बैकअप दे रहा है तो जल्दबाजी में बैटरी चेंज करवाने की बजाय कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। हो सकता है आप जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से यह दिक्कत हो रही हो। कई बार हमारी रोज की छोटी-छोटी गलतियां भी बैटरी की क्षमता और बैकअप पर असर डाल सकती हैं।

बैटरी का पानी समय पर चेक न करना, लंबे पावर कट के बाद बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज छोड़ देना, जरूरत से ज्यादा लोड चलाना या बैटरी को गर्म और बंद जगह पर रखना—जैसी लापरवाही इस समस्या के पीछे का कारण हो सकती है। इसलिए अगली बार बैकअप कम मिले तो सीधे बैटरी बदलने का फैसला करने से पहले इन 5 बातों पर जरूर नजर डालें।

बैटरी को बार-बार पूरा खाली करना

लंबे पावर कट के दौरान अगर इन्वर्टर को तब तक चलाते रहें जब तक बैटरी बिल्कुल खत्म न हो जाए, तो इससे बैटरी की लाइफ पर असर पड़ सकता है। बिजली जाने पर सिर्फ जरूरी चीजें ही चलाएं और बिजली आने के बाद बैटरी को अच्छी तरह चार्ज होने दें।

बैटरी का पानी चेक न करना

अगर आपके इन्वर्टर में ऐसी बैटरी लगी है जिसमें पानी डालना पड़ता है, तो समय-समय पर उसका लेवल चेक करें। पानी कम होने पर बैटरी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें डिस्टिल्ड वॉटर ही डालें। ध्यान रखें कि हर बैटरी में पानी डालने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बैटरी के साथ मिले निर्देश जरूर देखें।

इन्वर्टर को गर्म या बंद जगह पर रखना

इन्वर्टर और बैटरी को ऐसी जगह रखें जहां हवा आसानी से आती-जाती रहे। इसे बहुत गर्म या पूरी तरह बंद जगह में रखने से बचें। बैटरी के आसपास इतना सामान भी न रखें कि हवा आने-जाने की जगह ही न बचे।

इन्वर्टर पर जरूरत से ज्यादा सामान चलाना

पावर कट होते ही अगर पंखे, टीवी, फ्रिज समेत कई चीजें एक साथ इन्वर्टर पर चला देंगे, तो बैटरी जल्दी खत्म होगी और बैकअप कम मिलेगा। बिजली जाने पर सिर्फ जरूरी सामान ही चलाएं और इन्वर्टर की क्षमता से ज्यादा लोड न डालें।

बैटरी के कनेक्शन की सफाई न करना

बैटरी के कनेक्शन पर गंदगी या जंग जमने और कनेक्शन ढीला होने से भी दिक्कत हो सकती है। समय-समय पर इन्हें चेक करवाते रहें। अगर ज्यादा जंग, गर्म होने या तार खराब होने जैसे संकेत दिखें तो खुद ठीक करने के बजाय एक्सपर्ट से जांच करवाएं।

बैटरी बदलने से पहले इन संकेतों पर दें ध्यान

अगर पहले के मुकाबले बैकअप लगातार कम हो रहा है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जरूरत से ज्यादा गर्म होती है या उसमें फूलने जैसे संकेत दिख रहे हैं, तो उसकी जांच करवाएं।

ध्यान रखें, हर बार कम बैकअप का मतलब बैटरी खराब होना नहीं होता। ज्यादा सामान चलाने, सही तरीके से देखभाल न करने या कनेक्शन में दिक्कत की वजह से भी बैकअप कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर:यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। इन्वर्टरया बैटरी में किसी तरह की खराबी होने पर खुद से छेड़छाड़ न करें और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लें।