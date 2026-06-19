International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है जो योगासन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस खास दिन कई लोग योग क्लास, गार्डन, घर या किसी कार्यक्रम में योगासन करने का प्लान करते हैं। ऐसे में सही आउटफिट चुनना जरूरी हो जाता है, जिससे आपको कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक मिल सके। कई बार गलत आउटफिट आसन के दौरान समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में आप कुछ जरूरी टिप्स और आउटफिट आइडियाज की मदद से स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक क्रिएट कर सकते हैं।

महिलाएं के लिए आउटफिट आइडियाज

योग के दौरान लेगिंग्स के साथ टी-शर्ट, टैंक टॉप और कुर्ती स्टाइल की जा सकती है। इसके अलावा हाई वेस्ट स्ट्रेचेबल योगा लैगिंग्स, स्पोर्ट्स ब्रा, को-ऑर्ड सेट भी पहन सकती हैं। इस तरह के कपड़े बॉडी को सपोर्ट देते हैं और आसन करते समय भी कपड़ों को बार-बार संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बाहर योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हैं तो लाइट कलर के कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं।

पुरुषों के लिए आउटफिट आइडिया

पुरुष योग करते समय ट्रैक पेंट, जॉगर या स्ट्रेचेबल लोअर के साथ टी-शर्ट पहन सकते हैं। लेकिन कपड़ों को चुनते समय भारी या मोटे फैब्रिक से बचना चाहिए। स्ट्रेचेबल कपड़े शरीर को आराम देते हैं क्योंकि योगासन करते समय बॉडी को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ना पड़ता है। जॉगर या पेंट के अलावा आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

योगासन करते समय कभी भी फॉर्मल या जींस नहीं पहनना चाहिए। इस तरह के आउटफिट काफी टाइट होते हैं जिसकी वजह से आसन करने में समस्याएं हो सकती है।

अगर आप इंटरनेशनल योग दिवस पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो इस दौरान हैवी एक्सेसरीज पहनने से बचना चाहिए। घड़ी, हैवी झुमके और कंगन उतार कर आसन कर सकते हैं।

योग के दौरान कॉटन के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि जब शरीर में पसीना आता है तो ये चिपक जाते हैं और भारी हो जाते हैं।

बहुत ज्यादा ढीले या खुले हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। योग के दौरान अलग-अलग आसन किए जाते हैं जिससे आपको असहजता महसूस हो सकती है।

टाइट कपड़े पहनने से आप कई सारे आसन नहीं कर पाते हैं और मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कपड़े फटने का भी डर रहता है।