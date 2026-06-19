International Yoga Day 2026 Date, Theme, History: भारत की हजारों वर्ष पुरानी योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने वाला ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ आज दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य और वेलनेस अभियानों में शामिल हो चुका है। इस अवसर पर करोड़ों लोग योगाभ्यास कर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतुलित जीवन का संदेश देते हैं। साल 2015 में पहली बार मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने कुछ ही वर्षों में एक वैश्विक जनआंदोलन का रूप ले लिया है, जो लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। साल 2026 में भी दुनिया भर के लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। योग न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। आइए जानें इसके बारे में।

कब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026?

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 रविवार, 21 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में सामूहिक योग सत्र, जागरूकता कार्यक्रम, वेलनेस कैंप और ध्यान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम?

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “योगा फॉर हेल्दी एजिंग” (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है।

यह थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवनशैली और आत्मनिर्भरता बनाए रखने का जरिया है। रोजाना योगाभ्यास शरीर को लचीला बनाने, तनाव कम करने और लाइफस्टाइल सुधारने में मदद करता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान रखा था। इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन मिला और बाद में United Nations ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया।

21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी समर सोल्स्टिस होता है। योग परंपरा में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था।

क्यों महत्वपूर्ण है योग दिवस?

योग दिवस लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और मानसिक एकाग्रता में सुधार आता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग जीवनशैली से जुड़ी कई समस्याओं जैसे तनाव, अनिद्रा और मोटापे से बचाव में भी मददगार माना जाता है। यही कारण है कि योग दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश देने वाला वैश्विक अभियान बन चुका है।

कैसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस?

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में सामूहिक योगाभ्यास, ध्यान सत्र, स्वास्थ्य कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, सामाजिक संगठन और योग केंद्र लोगों को योग से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं।

भारत में कई ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों पर बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों लोग एक साथ योग करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन योग सत्र और फिटनेस अभियान भी इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।