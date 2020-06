International Yoga Day 2020 Date, Theme, Events, Venue: हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाती है और प्रतिवर्ष इसके लिए एक विषय (Theme) की घोषणा की जाती है। वह योग दिवस उस विषय (Theme) पर ही आधारित होता है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) का विषय (Theme) ‘घर पर योग, परिवार के साथ योग (Yoga at home, Yoga with Family)’ रखा गया है।

2015 में पहले योग दिवस का विषय (Theme) दुनिया में आपसी एकता को बढ़ावा देने और सभी देशों के बीच शांति का संबंध कायम रखने के उद्देश्य से ‘सामंजस्य और शांति के लिए योग (Yoga for harmony and peace)’ रखा गया था। इसी तरह 2016 में हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) आयोजन का विषय (Theme) युवाओं पर आधारित था। उस वर्ष युवाओं में एकता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए ‘युवाओं को जोड़ें (Connect the Youth)’ मुद्दे को विषय (Theme) बनाया गया।

इसी तरह 2017 में दुनिया को बीमारियों से मुक्ति दिलाने के प्रति लोगों को प्रेरित करने और उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से ‘स्वास्थ्य के लिए योग (Yoga for health)’ को विषय (Theme) बनाया गया। इस दौरान दुनिया भर में योग से खुद को स्वस्थ करने के लिए अभियान चलाया गया।

वर्ष 2018 का विषय (Theme) ‘शांति के लिए योग (Yoga for Peace)’ रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य राष्ट्रों में सद्भाव बनाने और नागरिकों में शांति लाने की प्रेरणा देने के लिए इस विषय (Theme) को चुना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य के लिए की गई थी।

2019 में दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से सभी देशों की सरकारों को आगाह करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने और जलवायु परिवर्तन की जानकारी देने के लिए ‘जलवायु क्रिया के लिए योग (Yoga for Climate Action)’ को विषय (Theme) बनाया गया।

इस वर्ष की शुरुआत में दुनियाभर में कोरोना वायरस महामारी बनकर आया है। इसके संक्रमण से भारत समेत दुनिया के सभी देशों के नागरिक बुरी तरह से परेशान हैं। महामारी से बचने के लिए सभी देशों की सरकारों को अपने यहां पूर्ण बंदी (Complete Lockdown) लागू करने को विवश होना पड़ा। अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और कई लाख लोग इसकी चपेट में हैं। इसी वजह से इस बार का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय (Theme) ‘घर पर योग, परिवार के साथ योग (Yoga at home, Yoga with Family)’ है। सरकार ने लोगों से घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग करने की अपील की है।

