International Nurses Day 2026: हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान, समर्पण और मेहनत को सम्मान देने के लिए खास माना जाता है। मरीजों की देखभाल में नर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी समय और परिस्थिति की परवा किए बगैर वे मरीजों की देखभाल पूरी ईमानदारी से करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्होंने ही नर्स को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में पहचान दिलाने में मदद की थी। उनके सम्मान में हर साल इस दिन नर्स डे मनाया जाता है। नर्सों के सम्मान के लिए पहली बार इंटरनेशनल नर्स डे साल 1974 में मनाया गया था।

कोरोना महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका पूरी दुनिया ने देखी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लगातार काम करते हुए उन्होंने मरीजों की सेवा की। यही वजह है कि आज के समय में नर्सों को हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ माना जाता है।

इस बार की थीम

हर साल की तरह इस साल भी यह दिन एक खास थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस साल की थीम हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन हैं, जो नर्सों के योगदान पर रखी गई है।

इस खास मौके पर लोग नर्सों को थैंक्यू मैसेज, शुभकामनाएं और सम्मान भरे संदेश भेजकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। हॉस्पिटल और हेल्थकेयर संस्थानों में इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी नर्स को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं तो उनके दिल को छू लेने वाला एक छोटा सा थैंक्यू मैसेज कर सकते हैं।

नर्स डे के लिए खास थैंक्यू मैसेज