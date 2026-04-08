Instant Sattu Roll Recipe: सुबह में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। खासकर ऑफिस जाने वाली महिलाओं के पास समय कम होता है, ऐसे में वह ऐसा नाश्ता बनाना चाहती हैं जो हेल्दी हो, जल्दी तैयार हो जाए और बच्चों को भी पसंद आए। दरअसल, बच्चों को अक्सर चटपटा और स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। रोज-रोज एक जैसा नाश्ता मिलने पर उनका मन ऊब जाता है और कई बार वे स्कूल से टिफिन भी वापस ले आते हैं। ऐसे में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सुबह नाश्ते में झटपट सत्तू रोल तैयार कर सकती हैं।

सत्तू का सेवन गर्मियों के मौसम में खूब किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। आप इसे सुबह कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकती हैं और बच्चों के स्कूल टिफिन में भी पैक करके दे सकती हैं। स्वादिष्ट होने के साथ ही यह हेल्दी भी है इसलिए बच्चे और बड़े दोनों इसे पसंद करेंगे। आइए जानते हैं सत्तू रोल बनाने की आसान विधि।

सत्तू रोल के लिए सामग्री (Instant Sattu Roll Recipe)

1 कप सत्तू

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 चम्मच हरा धनिया (कटा हुआ)

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

चुटकी भर अचार मसाला (वैकल्पिक)

2-3 चम्मच पानी (जरूरत के अनुसार)

नमक स्वादानुसार

सत्तू रोल बनाने की स्टेप बाय स्टेप विधि (Instant Sattu Roll Recipe in Hindi)

1- सबसे पहले एक बाउल में सत्तू लें। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें।

2- अब इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर, अचार मसाला और नींबू का रस डालकर मिलाएं। ऊपर से एक छोटा चम्मच सरसों का तेल डालें।

3- थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रहे कि फिलिंग हल्की नम और बाइंड होने वाली हो, ज्यादा गीली न हो।

4- अब पहले से बनी हुई रोटी या पराठा लें और उसके बीच में सत्तू की फिलिंग फैलाएं।

5- ऊपर से चाहें तो पतले कटे प्याज और थोड़ा हरा धनिया और डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा।

6- रोटी को कसकर रोल करें। चाहें तो तवे पर हल्का सा सेंक सकते हैं। इससे यह हल्की कुरकुरी बन जाती है।

7- अब तैयार सत्तू रोल को आधा काटकर टिफिन में पैक करके बच्चों को दे सकती हैं। इसके साथ ही नाश्ते में भी इसे ऐसे ही सर्व कर सकती हैं।

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