पूरे भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं और शाम को गुलाल लगाते हैं। शाम को जब मेहमान आते हैं तो उनकी खातिरदारी में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। गुजिया, पापड़, दही बड़ा, ठंडाई और मालपुआ ऐसे पारंपरिक व्यंजन सर्व किए जाते हैं। मालपुआ की बात करें तो भारतीय घरों में यह त्योहारों और कई खास अवसरों पर बनाया जाता है।

काफी लोगों को लगता है कि मालपुआ बनाना काफी कठिन है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाएं तो यह कुछ ही देर में बनाने वाली रेसिपी है। आइए जानते हैं होली के मौके पर इस पारंपरिक डिश को बनाने की विधि क्या है।

सामग्री | Instant Malpua recipe

1 कप गेहूं का आटा

आधा कप सूजी

आधा कप गुड़ या चीनी

1 कप दूध

घी या तेल

1 छोटा चम्मच सौंफ

1-2 चम्मच कसा हुआ नारियल

2-3 छोटी इलायची का पाउडर

मालपुआ बनाने की विधि | How to make Malpua

मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गुनगुना दूध ले लें। उसमें गुड़ मिलाकर अच्छे से घोल लें।

अब इसमें गेहूं का आटा और सूजी डालें। इन्हें अच्छे से फेंट लें। ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ा।

बैटर बनाने के बाद इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल मिला लें।

नारियल स्वाद के लिए है। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो फिर सिर्फ सौंफ और इलायची पाउडर ही मिक्स कर लें।

अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। इससे सूजी फूल जाती है और मालपुए स्वादिष्ट बनते हैं।

एक कढ़ाही में घी डालकर गर्म कर लें। अब घोल को गलछी की मदद से कढ़ाई में गोल आकार में फैलाएं।

मध्यम आंच पर मालपुए को पकाएं ताकि ये सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए।

आपका मालपुआ बनकर तैयार है अब इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं।

