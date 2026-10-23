Instant Jalebi Recipe: चाशनी में डूबी हुई जलेबी स्वादिष्ट लगती है, जिसे त्योहार पर ही नहीं बल्कि किसी भी समय खाया जा सकता है। बाजारों में यह काफी बिकती है। हालांकि कई लोगों को बाजार की मिठाई खाना पसंद नहीं होता है। ऐसे में घर पर इसे बनाया जा सकता है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि इसे बनाने के लिए मैदा को एक या दो दिन तक फर्मेंट करने के लिए रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल हम आपको जलेबी बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिससे इसे तुरंत बनाया जा सकता है।

करवाचौथ हो या दिवाली जलेबी को किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। अगर आपके पास मिठाई बनाने का ज्यादा समय नहीं है, तो इसे कम समय में तुरंत बैटर बनाकर तैयार किया जा सकता है। इसकी रेसिपी यहां शेयर की गई है, जिसकी मदद से घर पर स्वादिष्ट जलेबी बनाई जा सकती है।

सामग्री

मैदा- 1 कप

दही- 1 चम्मच

बेकिंग पाउडर- 1 चम्मच

पानी- 2 कप

चीनी- 1 कप

इलायची- 2

घी- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कप मैदा को अच्छी तरह छानकर एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें एक कप दही मिलाएं। फिर धीरे-धीरे पानी डालते हुए इसे मिक्स करें। जब गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे ढककर अलग रख दें। जब तक यह मिश्रण रेस्ट कर रहा है, तब तक चाशनी तैयार कर लें। इसके लिए बर्तन में 3/4 कप पानी रखें। इसमें एक कप चीनी डाल दें। इसमें फ्लेवर लाने के लिए इलायची और उसके छिलके को खोलकर इसमें डाल दें। ताकि चाशनी में इसका स्वाद अच्छी तरह घुल जाए। जब चीनी घुल जाए तो इसमें केसर का पानी डाल दें। जलेबी के लिए चाशनी चिपचिपी चाहिए होती है न कि तार वाली।

जलेबी को तलने के लिए एक मोटी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आटा गूंथने वाली परात को भी रख सकते हैं। इसमें घी डालें और गरम होने दें। जलेबी बनाने से पहले बैटर में थोड़ा पानी और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसमें सोडा न मिलाएं। खास बात यह है कि इस बैटर को आप रखने के बाद अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक चम्मच घी डालकर मिक्स कर लें। अब जलेबी बनाने के लिए कोन ले लीजिए। इसमें बैटर को भर दें और ऊपर से बंद कर दें।

जलेबी तलने के लिए घी को ज्यादा गरम या ज्यादा ठंडा न रखें। धीमी आंच पर कोन की मदद से जलेबी बनाएं। इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें। अब इन्हें निकालकर तुरंत हल्की गरम चाशनी में डुबोकर रखें। फिर इन्हें प्लेट में निकाल लें। इस तरह सभी जलेबी तैयार कर लें। इन्हें गरम-गरम सर्व कर सकते हैं।