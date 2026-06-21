Atta Uttapam Recipe: किचन में लंबे समय तक खड़े रहने और घंटों तक खाना बनाने का समय आजकल किसी के पास नहीं है। हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और झटपट तैयार हो जाए। इसके लिए हम तरह-तरह की रेसिपी तलाशते रहते हैं। ऐसे में गेहूं के आटे और कुछ सब्जियों से तैयार होने वाला इंस्टेंट उत्तपम अच्छा विकल्प हो सकता है।

अगर आप रोजाना के पराठे, टोस्ट, पोहा या चीला से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यह इंस्टेंट आटा उत्तपम रेसिपी बना सकते हैं। कम समय में तैयार होने वाली यह डिश दिन की शुरुआत से लेकर शाम की हल्की भूख तक किसी भी समय आसानी से बनाई जा सकती है। इसकी खास रेसिपी को मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

सामग्री

आटा – 1 कप

नमक – 1 चम्मच

दही – 3 चम्मच

बेकिंग सोडा – ½ चम्मच

पानी – 1 कप

तेल – 1 चम्मच

तड़के के लिए सामग्री

तेल – 2 चम्मच

हींग – ½ चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च – 1 चम्मच

जीरा – 1 चम्मच

करी पत्ता – 6-7

अदरक – 2 चम्मच

हरी मिर्च – 2

लाल मिर्च पाउडर – ¾ चम्मच

टॉपिंग के लिए सामग्री

प्याज

टमाटर

ताजा हरा धनिया

उत्तपम बनाने का तरीका

सबसे पहले हम उत्तपम का बैटर तैयार करेंगे जिसके लिए आपको एक बाउल में आटा लेना है। अब इसमें स्वादानुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, दही और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस बैटर में तड़का लगाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालें। जब यह गर्म हो जाए तो इसमें हींग, राई, जीरा और करी पत्ता डालें। तड़के में आप हरी मिर्च और बारीक कटा अदरक डाल सकते हैं। अब इस तड़के को बैटर में मिलाएं।

अब पैन को गरम करके उसमें आटे का बैटर डालें। ध्यान रखें कि आंच धीमी हो। अब इसके ऊपर थोड़ी कटी हुई प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हल्का सा तेल डालें। अब इसे दोनों तरफ से पलटकर सेंक लें। इस तरह आप बाकी के उत्तपम तैयार कर लें।

तड़का चटनी बनाने का तरीका

तड़का चटनी बनाने के लिए गाढ़े दही का इस्तेमाल करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा, थोड़ा नमक, काला नमक, दरदरी पिसी हुई काली मिर्च डालें। अब एक पैन में हल्का तेल डालें और गर्म होने पर इसमें हींग, सूखी लाल मिर्च, उड़द दाल, जीरा और करी पत्ता डालें। अब इस तड़के को दही के मिक्सचर में मिलाएं।